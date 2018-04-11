Gerçek adı “Great Wall”, yani “Büyük Duvar” olan ve dünyanın yedi harikasından biri kabul edilen Çin Seddi, yıkılan kısımlarıyla beraber toplamda 8851 kilometre uzunluğuyla insan eliyle yapılan, gelmiş geçmiş en büyüleyici yapılardan biri. Çin Seddi, Po Hay Körfezi’nden başlar, Pekin’in kuzeyinden ve Gobi Çölü’nden geçerek ülkenin güney batısına doğru uzanır. Çin Seddi’nin düz duvar olan yerleri dışında, 200 metrede bir gözetleme kuleleri ve kaleler, 9 km’de bir fener kuleleri ve değişik mesafe uzaklıkta yerleşim yerleri vardır. Yüksekliği 4 ile 6 metre arasında değişiklik gösteren duvarın genişliği ise yerine göre 6 ile 7 metre arasında değişir. Günümüzde büyük bir kısmı zarar görmüş ve yok olmuş. Kalan az kısım da restore edilerek turizme açılmış.

Milattan önce 211 yılında Çin’de hüküm süren Ch’in Hanedanlığı tarafından şimdiki halinden çok basit bir şekilde, korunma amaçlı küçük bir duvar olarak yapımı başlamış. O tarihten bu yana önemli bir kısmını Ming Hanedanlığı yapmış olsa da yirmiden fazla Çin Hanedanlığı tarafından inşası sürmüş ve günümüzdeki halini almış. Yapımı yüzyıllarca sürdüğünden, yapımına katkıda bulunan hanedanlıklar, kullanılan materyaller, yapım teknikleri ve yapım amaçları sürekli değişmiş.

GÜÇ VE GÖRKEM

Çin Seddi, Çinliler için sadece bir duvar olmaktan çok adeta yaşamın ve tarihin her noktasını etkileyen bir kültür halini almış. Öyle ki birçok Çin atasözünde Çin Seddi kullanılır. Gücün ve görkemin simgesi haline gelen set, iktidar savaşlarını da etkilemiş. Bunların yanında halen Pekin’de evlenen yeni çiftler fotoğraflarını Çin Seddi’nde çektirir.

Çin Seddi’nin yapım amacı halen tartışılan bir konudur. Genel olarak bilinen amaç Moğol ve Türk saldırılarından korunmaktır. Bunun yanında çok sayıdaki Çin Hanedanlıklarının sınırlarını çizmek için kullanıldığını düşünenlerin olduğu gibi Çin’de yerleşik yaşama geçen halkların arazilerini korumak amacıyla yapıldığını savunanlar da var. Kronolojik olarak bakıldığında birçok hanedanlığın bulunduğu dönemde yapımı başlayan setin ilk amacı bu hanedanlıklar arasında toprak ayrımı için olduğu, daha sonraki yıllarda ise hanedanlıklar birleşip de tamamen Moğol ve Türk saldırılarından korunmak amacıyla geliştirilip yükseltilmesi amacı güdülmesi oldukça mantıklı görünüyor.

SUÇLULARIN ÇALIŞMA VE MEZAR YERİ

Ayrıca yapımı sırasında suç işleyenlerin setin inşasında çalışma cezası, her hanedanlık tarafından ortak ve yaygın bir uygulama olmuştur. Bunun yanında yapımı yüzyıllar süren setin yapımında çalışan işçiler öldüklerinde Çin Seddi’nin altına gömülmüş. Böylelikle Set aynı zamanda dünyanın en büyük mezarlarından biri olarak kabul ediliyor.

Günümüzde Çin Seddi’nin hiçbir koruyuculuk ve ayrıştırma görevi kalmamış, tamamen dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin uğrak yeri olmuş. Uzaydan görünen, insan eli ile yapılan tek yapı olan Çin Seddi, 1987 yılında UNESCO tarafından koruma altına alınmış ve 2007 yılında dünyanın yedi harikasından biri seçilmiş.

TURLAR

Çin Seddi, Pekin’in yaklaşık 100km kuzeyinden geçiyor. Bireysel olarak gezilebiliyor fakat en güvenli ve rahat olanı Pekin’den bir tura katılmak. Pekin’de Çin Seddi’ni gezmek isteyenler için çok sayıda tur var. Turların avantajı; Turlar Çin Seddi’ne giderken “Kuş Yuvası” olarak da adlandırılan, dünyanın en değişik stadyumlarından biri olan Pekin Ulusal Stadyumu, pirinç tarlaları, bambu ormanları gibi görmeye değer yerlerin önünden geçiyor. Bunun yanında İpek fabrikasında, Çin oymacılığı ile ilgili atölyelerde molalar verip, çay seremonilerine katılarak Çin’in farklı kültürlerini tanıma fırsatı yakalamış oluyorsunuz. Bunun yanında yemek molalarında da Çin mutfağından birbirinden değişik tatları da tadabiliyorsunuz.

Çin Seddi’nin toplam üç bölümü turizme açık. Bunlar, Badaling, MuTian Yu ve Simatai bölümleri. Badaling ilk açılan ve en kalabalık bölümü. MuTian Yu, daha sonra açılmış bir bölüm ama hem manzarası hem de bu bölümün daha bakımlı olmasından dolayı burayı tercih edenlerin sayısı hızla artıyor. Pekin’e biraz uzak olsa da Seddi, aynı zamanda manzara açısından en güzel yerden gören bölümü. Simatai ise en son açılan bölüm. Hem şehre en uzak bölüm hem de Pekin’in en tehlikeli yerleşim yerlerinden biri olduğundan henüz beklenen ilgiyi görememiş bir bölüm.