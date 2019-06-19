“PROJE SUNULMADI, BİLGİLENDİRME YAPILMADI…” İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, Girne-Lefkoşa Anayolu’ndaki Ciklos mevkiinde, selden hasar gören yolun çalışmalarının başlatılması üzerine, İMO’dan bir kez dahi görüş alınmadığını kaydetti.

“İzinsiz, vizesiz, ruhsatsız bir proje yapıldığını tahmin ediyorum. Mesleki denetim istenmedi, proje hakkında bizlere bilgi sunulmadı”

Dila ŞİMŞEK

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, Girne-Lefkoşa Anayolu’ndaki Ciklos mevkiinde, selden hasar gören yolun çalışmalarının başlatılması üzerine, İMO’dan bir kez dahi görüş alınmadığını kaydetti.

Yağcıoğlu, geçmiş hükümetin ve şimdiki hükümetin, yol üzerinde çalışma başlatırken kendilerine proje sunmadığını ve bilgilendirme yapmadığını söyledi.

“İzinsiz, vizesiz, ruhsatsız bir proje yapıldığını tahmin ediyorum. Mesleki denetim istenmedi, proje hakkında bizlere bilgi sunulmadı” diye konuştu.

“Çalışmanın başlatıldığını Bakanlıktan değil, başka yerlerden duyuyoruz”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na defalarca İMO’ya danışmaları konusunda talepte bulunduklarını ifade eden Yağcıoğlu, “Bir proje yapılırken sorumlusunun kim olduğunu tespit edebilmek, talihsiz bir olay yaşanırsa kimden hesap soracağımızı bilmek için bu şarttır. Basın yolu ile Aralık ayından beri bunu dile getiriyoruz. Ancak ne yazık ki, çalışmanın başlatıldığını biz de başka yerlerden duyuyoruz” dedi.

Yağcıoğlu, İMO Başkanı olarak, Ciklos yolunu kimin yapılandıracağını bilemediğini vurgulayarak, bunun yasaya aykırı olduğuna işaret etti.

“Bunun adı statükodur”



“Bunun adı statükodur, yani insanlar, bunca yıl kimseye hesap vermeden iş yaptığı için, bunu değiştirmek istemiyor, bunu aşmak zaman istiyor” diyen Yağcıoğlu, bunun tüm hükümetler zamanı için geçerli olduğunu belirtti.

Olası bir kaza yaşandığında veya hoş olmayan olaylar vuku bulduğunda yargılanacak kimse olmadığını dile getiren Yağcıoğlu, bunun hem mesleki kontrolü hem de yasal denetimi olması için, İMO’nun kayıtlarına geçmesi gerektiğini söyledi.

“Dört gencimizi kaybedince, kapsamlı bir rapor hazırlayıp dönemin Bakanına ve Başbakanına sunduk, ama dikkate alındı mı, alınmadı mı, öneriler uygulanıyor mu belli değil” şeklinde konuşan Yağcıoğlu, yapılan çalışmaları Bakanlıktan takip etmeleri gerekirken, basından gördüklerini kaydetti. Yağcıoğlu sözlerine şöyle devam etti: “İMO dışından hizmet alıyorlar mı bilmiyoruz. Ancak, İMO’ya kayıtlı bir proje yoktur. Sayın Bakanımız, bize o dönemde gereken hassasiyeti göstereceğini söylemişti. Projelerin, sorumluları belli olacak şekilde kayda geçeceğini vurgulamıştı. Ancak hala böyle bir sonuca ulaşamadık. Umarım, tekrar aynı olaylar yaşanmaz”