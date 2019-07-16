Lefkoşa32 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. ‘Çıkış yolu cezalandırma değil, işbirliğinde’
‘Çıkış yolu cezalandırma değil, işbirliğinde’

‘Çıkış yolu cezalandırma değil, işbirliğinde’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs Rum Liderliği’nin, AB’nin Türkiye’ye karşı bazı yaptırım kararları alması sorunun çözümüne katkı koymayan, adil olmayan, kabul edilemez bir durum olduğu yorumu yaptı.

A+A-

 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs Rum Liderliği’nin, AB’nin Türkiye’ye karşı bazı yaptırım kararları alması sorunun çözümüne katkı koymayan, adil olmayan, kabul edilemez bir durum olduğu yorumu yaptı.

Sözcü açıklamasında, AB’nin bu tutumunun Doğu Akdeniz’deki gerginliği azaltmadığı gibi, Kıbrıs’taki çözüm çabalarına da hiçbir katkı koymadığını ifade etti.

Sözcü’nün açıklaması şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun ifadeleri şu şekilde:

“GKRY bütün ısrarlı uyarılarımıza rağmen, hidrokarbon faaliyetlerini tek yanlı olarak sürdürmeye devam edince, Kıbrıs Türk tarafına ve Türkiye’ye aynı şeyi yapmaktan başka bir seçenek bırakmamıştır.

Bu şekilde yarattıkları gerginlik ortamının değiştirilmesi ve tansiyonun düşürülmesi adına, bilindiği üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı hidrokarbon çalışmalarının birlikte ele alınması için ortak bir komite kurulması önerisini detaylı bir biçimde Sayın Anastasiadis’e sunmuştur. Cumhurbaşkanımız’ın bu önerisi adamız ve etrafımızdaki coğrafyayı, aynı zamanda enerji çeşitliliği ve güvenliği bakımından alternatifler arayan AB’yi de rahatlatacak bir öneridir.

Önerilerimiz henüz karşı tarafın değerlendirmesine açık bir durumdayken, beklentimiz AB’nin Rum Yönetimine bu önerilerimizi ciddiyetle ele alıp değerlendirmesini telkin etmesi yönündeydi. Bunu yapmayıp tam tersi olarak AB’nin Türkiye’ye karşı bazı yaptırım kararları alması sorunun çözümüne katkı koymayan, adil olmayan, kabul edilemez bir durumdur.

AB’nin bu tutumu Doğu Akdeniz’deki gerginliği azaltmadığı gibi, Kıbrıs’taki çözüm çabalarına da hiçbir katkı koymamaktadır. Bölgemizdeki gerginliğin azaltılmasına ve tıkanıklıkların aşılmasına yönelik arayışlar için çıkış yolu, cezalandırmaktan değil diyaloğa dayalı hakkaniyetli bir işbirliğinden geçmektedir.”

Bu haber toplam 126 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
'AB’nin aldığı karar utanç vesikası''AB’nin aldığı karar utanç vesikası' Başbakan Ersin Tatar, “AB ve Rum tarafının yapmaları gereken; Türkiye’yi suçlamak, aleyhine kararlar almak değil, Kıbrıs Türk Halkı ve onun temsilcileri tarafından ortaya konulan yapıcı önerileri dikkate almaktı” dedi. 
'Hidrokarbon faaliyetlerini sürdürmekte kararlıyız''Hidrokarbon faaliyetlerimiz sürecek'
Özersay'dan AB tepkisi: Basiretsizlik örneğiÖzersay'dan AB tepkisi: Basiretsizlik örneğiBaşbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Avrupa Birliği’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle yaptırım kararı almasına tepki gösterdi.