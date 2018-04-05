Cihangir’den tarihi başarı: 0-0

STAT: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener, Mehmet Ekşici, Zekai Töre

CİHANGİR: Raif D. Pehlivan, Erol Aksunlar, Ertan Bulut, Salih Say, Mikail Sivri, Ozotite E. Smart, Quincy Osei, Chinonso Offor, Doğan Işıker (Dk.63 Ali Öztürk)(Dk.90+2 Burak Emir), Fırat Ersalan, Çağlar Toklu

K.KAYMAKLI: Ali Duvarcı, Turgut Kaan Çoban, Berkem Nurdal, Mehmet Kaygısız, Uğur Gök, Sercan Çoban (Dk.85 Tuğrul Çiftçi), Hüseyin Sadıklar, Bayram Anday (Dk.57 Yusuf Özbahar), Konan, Arsene Luboya, Hüseyin Adal (Dk. 86 Yağış)

GOL: -

KIRMIZI KARTLAR: Dk.90+6 Mehmet Kaygısız ve Konan (Kaymaklı)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası yarı final rövanş maçında Cihangir ile Küçük Kaymaklı karşı karşıya geldi. Cihangir Stadı’nda oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi. Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan ilk maçtan 1-1’lik skorla avantajı elinde tutan Cihangir, bu avantajı korudu ve 67 yıllık tarihinde ilk kez finale yükseldi. Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda final maçı 11 Mayıs Cuma akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Cihangir ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanacak.

Penaltı kaçtı, kırmızı kartlar çıktı

Ev sahibi ekip, Cihangir, karşılaşmanın 53’üncü dakikasında kazandığı penaltı atışından Ertan Bulut ile yararlanamadı. Karşılaşmanın son bölümlerinde ise Küçük Kaymaklı oyuncuları Mehmet Kaygısız ve Konan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kaymaklı maçı 9 kişi tamamladı.

Tarihinde ilk kez…

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda yarı finalde Küçük Kaymaklı ile eşleşen Cihangir, 1-1 ve 0-0’lık skorlarla rakibini geçmeyi başardı. Cihangir böylelikle, tarihinde ilk kez kupada finale yükselmiş oldu. Küçük Kaymaklı ise çok istediği kupada geçen sezondaki gibi yarı finalden elenmek durumunda kaldı.

Toygar Davulcu 2’nci kez

Cihangir teknik direktörü Toygar Davulcu, teknik direktörlük kariyeri boyunca 2’nci kez Kıbrıs Kupası’nda final oynama başarısı gösteriyor. Deneyimli teknik adam, daha önce Lefke’nin başında olduğu 2013-14 sezonunda final oynamış ve final maçında Yenicami’yi yenerek kupayı alma başarısını göstermişti.