Çiğ sütte zam gerginliği

İmalatçıların daha önce çiğ inek sütünü 2,38’e alırken, hayvancının aldığı rakamın 2,75 TL olduğunu anlatan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, yeni fiyat değişikliğiyle hayvancının alacağı rakamın 2,90 TL’ye çıktığını, imalatçının ise 2,58’e alacağını belirtti. Naimoğulları, yüzde 9 ile 10 oranında bir zam yapıldığını kaydetti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları: “Bu rakamlarla üretim olmaz. Ne süt fiyatı ne de Küçükbaş hayvancının hala doğrudan gelir desteği konusunda antlaşma, uzlaşı söz konusu değil. Bugün yeniden konuşacağız, bundan sonraki süreçte neler yasacağımızı göreceğiz”



“Bu rakamlarla üretim olmaz. Ne süt fiyatı ne de Küçükbaş hayvancının hala doğrudan gelir desteği konusunda antlaşma, uzlaşı söz konusu değil. Bugün yeniden konuşacağız, bundan sonraki süreçte neler yasacağımızı göreceğiz” Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk: “Hem iç, hem de dış piyasadaki rekabet gücümüz çok kötü etkilenecek. Yapılan fiyat değişikliğiyle bazı ürünler, tüketiciye ulaşana dek 4 veya 5 TL zamlanacak. Türkiye piyasasında zaten rekabet gücümüz çok zayıftı, şimdi ortadan kalkacak.”



“Hem iç, hem de dış piyasadaki rekabet gücümüz çok kötü etkilenecek. Yapılan fiyat değişikliğiyle bazı ürünler, tüketiciye ulaşana dek 4 veya 5 TL zamlanacak. Türkiye piyasasında zaten rekabet gücümüz çok zayıftı, şimdi ortadan kalkacak.” Süt İmalatçıları Birliği Başkanı Mustafa Başlar: “Altı ayda bir süt fiyatlarının değişmesi gündemdeydi, bu yüzden çok yüksek olmaması gerektiği yönünde görüş vermiştik. Bizler bu fiyatı beklemiyorduk. Bu fiyat artışı bizim için büyük bir külfet olacak.”

Fehime ALASYA

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın üreticiden aldığı çiğ süt fiyatlarında yapılan değişiklik ne üreticiyi ne de imalatçıyı memnun etti.

İmalatçıların daha önce çiğ inek sütünü 2,38’e alırken, hayvancının aldığı rakamın 2,75 TL olduğunu anlatan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, yeni fiyat değişikliğiyle hayvancının alacağı rakamın 2,90 TL’ye çıktığını, imalatçının ise 2,58’e alacağını belirtti. Naimoğulları, yüzde 9 ile 10 oranında bir zam yapıldığını kaydetti.

Tarım Bakanlığı çiğ süt fiyatlarına artış yapıldığını açıkladı, açıklamada yer alan rakamlar ne üreticileri ne de süt imalatçılarının yüzünü güldürdü.

Çiğ süt fiyatlarının Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, gelinen noktadaki rakamlarla üretim olmaz derken, süt imalatçıları, hem iç hem de dış piyasada Türkiye pazarı ile rekabet edemeyecek noktaya gelineceğinden dert yandı, bakanlığın yaptığı zammı yüksek buldu.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, açıklanan rakamlarla piyasada yüzde 9 veya 10 gibi oranlarda bir zammın olacağını dile getirirken, bunu uzum ömürlü sütlerde 20 kuruş, hellimin kilosunda ise 1 veya en fazla 2 TL’lik zam olarak nitelendirdi. Buna karşın süt imalatçıları, bu rakamların piyasada yüzde 20 ve üzerindeki oranda iç pazara zam yansıması olacağını savunarak, hellimin kilosunda 4 veya 5 TL’lik zamların yaşanabileceğini kaydetti.

İmalatçılar, söz konusu rakamlarla hem iç hem de özellikle Türkiye başta olmak üzere dış pazardaki rekabet gücünün çok zayıflayacağını belirtti.

Yapılan zam uygulamasının en az 2 ay önceden belirtilmesi gerektiğine de değinen imalatçılar, “Oysa bizde 9 gün sonrasına zam yapıyor. Bu tüm bağlantılarımızı etkiliyor. Benim sattığım malın fiyatı arttı, bunların tümü zarar olacak” dedi.

Bugün yeniden görüşme olacak

Tarım Bakanlığı ile bugün bir görüşme yapmayı planladığını dile getiren Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, “Taleplerimizi yeniden konuşacağız, biraz daha iyileştirilsin isteyeceğiz. Ona göre de yönetim kurulumuz ile oturup bir durum değerlendirmesi yaparak hareket edeceğiz.” dedi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları:

“Bu rakamlarla üretim olmaz”

Bir aydır bakanlık ile görüşmelerinin sürdüğünü belirten Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, doğrudan gelir desteği, hayvan başına destekler gibi birçok konuda görüşmelerinin devam ettiğini ifade etti.

Gelinen son noktayı YENİDÜZEN’e değerlendiren Mustafa Naimoğulları, talep ettikleri değişiklikleri ve buna karşın hükümetin ortaya koyduğu rakamları şöyle dile getirdi:

“Şu anda 2,75 TL ile 2,40 TL arasında değişen çiğ inek sütünün 3,10 TL’ye çıkarılmasını istedik, 2,90 TL olarak açıkladılar,

5,50 TL olan koyun sütünün 6TL’ye çıkarılmasını istedik, 5,93TL olarak açıkladılar, 4,30 TL olan keçi sütünün 5 TL’ye çıkarılması talep etmiştik, bunu da 4,73 TL olarak açıkladılar.

Çiğ inek sütünde 2,90 TL hayvancının alacağı süt fiyatıdır. İmalatçı daha önce çiğ sütü 2,38’e alırken, hayvancının aldığı 2,75 kuruştu.

Şimdi 2,90 kuruş oldu, imalatçı ise 2,58’e alacak. Bu zam yüzde 9 dur!

Gelinen noktada cuma günü bakanlık bir açıklama yaptı ve rakamları bu şekilde açıkladı.”

“Bu fiyatlarla artık bu işi döndüremeyeceğimizi ortaya koyduk”

Büyük baş hayvan başına ortaya konan rakamlarda çok fark olduğunu belirten Naimoğulları, istedikleri fiyatların ortada olmadığını belirtti. Hükümetin ortaya koyduğu bu fiyatları üreticilerle görüşüp değerlendirme yapacaklarını anlatan Naimoğulları, “Bundan sonraki süreçte neler yasacağımızı konuşacağız. Cuma günü son görüşmede tek kuruş zam yapmayacağız dediler, toplantıyı terk etmedik, ısrarcı olduk. Bunun üzerine ben de eylem yapacağım dedim. Akabinde bakanlık bu rakamları iyileştirerek söz ettiğim yerlere çekti. Bu fiyatlarla artık bu işi döndüremeyeceğimizi ortaya koyduk. Döviz ve diğer girdiler varken bu ramlarla üretim olmaz. Bunu değerlendireceğiz.” dedi.

“Küçükbaş hayvanda doğrudan gelir desteği yetersiz”

Küçükbaşta verilen rakamların istenilen rakamlara yakın olduğunu belirten Naimoğulları, burada ise doğrudan gelir desteğinin istenilen düzeyde olmadığını kaydetti. Naimoğulları, konuya ilişkin özetle şunları söyledi:

Doğrudan gelir desteği yılda 130 TL küçükbaş hayvan başına idi, %15’lik artışla 150 TL yapıldı. Biz bunu 200 TL talep edip, en az 180 TL olur dedik ama ortaya 150 TL kondu. Üreticiler bu rakamı kabul etmiyor. Ülkede küçükbaş hayvan kalmadı. Bütçeden aslında bu bağlamada fazla para çıkmadı. Ali Cengiz oyunu oynandı.

Yarın (bugün) görüşmek için bakanlıktan randevu talep ettim. Bir görüşme daha yapacağız. Bu taleplerimizi yeniden konuşacağız, biraz daha iyileştirilsin isteyeceğiz. Konu nereye varacak bilemiyorum. Bakanlık bize bütçe budur, dışına çıkamayız deniliyor. Tarım bütçesini 10 Milyon TL arttırdınız, ama yetmeyeceğini biliyordunuz dedik. Maliyeden bütçeyi arttıramadıklarını ifade ediyorlar ama bu bizi bağlamaz. Aslında bütçeden hayvancıya bir şey verilmedi.

Yeniden görüşeceğiz, ona göre ne yapacağımız belirleyeceğiz.

Küçükbaş hayvancının hala Doğrudan gelir desteği konusunda eski alacağı var onu da alamıyor. Maliye ısrarla ödemem diyor. 2014 yılında fazla verilmiş. O yıl kuraklık desteği olarak verilmişti. Şimdi de bunu bahane yapıyorlar. Tarım Bakanlığı topu Maliye Bakanlığı’na atıyor, o da Tarım Bakanlığı’na. Başbakanlık ise Tarım Bakanlığı’na top atıyor.

En azından bu destek miktarı iyileştirilse belki üreticinin bu alacağını da kapsardı. Bu alacak 12 Milyon 300 Bin TL’dir.

Ne çiğ süt fiyatı ne de küçükbaş hayvancının doğrudan gelir desteği konusunda antlaşma, uzlaşı söz konusu değil. Görüşmeye devam edeceğiz. İyileşme olmazsa bunun sonunda yönetim kurulu değerlendirip gerekli tepkiyi ortaya koyacak. Bu açılımlar olmasaydı eylemi kesin açıklayacaktık ama görüşmeye devam edeceğiz.”

“Tüketiciye yansıyacağı 1 veya 2 TL’dir”

Bazı basın organlarına yansıyan yüzde 30’luk zam haberlerini eleştiren Naimoğulları, “2.38’e imalatçıya satılan çiğ süt 2,52 TL oldu. Yüzde 10 bile zam değil zam.

2,90 TL hayvancının alacağı süt fiyatıdır. İmalatçı daha önce çiğ sütü 2,38’e alırken, hayvancının aldığı 2,75 kuruştu. Şimdi 2,90 kuruş oldu, imalatçı ise 2,58’e alacak. Bu zam yüzde 9 dur!

1 Ocak’tan itibaren zam gelebilir ama bu yüzde 10 dahi olsa, hellim ücretlerinde yansıyacağı 1 veya 2 TL’dir.

Uzun ömürlü süte de yansıyacağı en fazla 20 kuruştur. Burada da yapılacak olan zammın imalatçıların da düşünmesi gerek. Çok yüksek zam olmamalı.” dedi.

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk:

“Hem iç, hem de dış piyasadaki rekabet gücümüz çok kötü etkilenecek”

Yapılan zam ile hem iç hem de dış piyasadaki rekabet edilebilirlik güçlerinin çok düşeceğini belirten Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, bazı eleştirilerde bulundu.

Avunduk, söz konusu zamla ilgili yapılan açıklamadaki Bakanlığın üretimdeki maliyet hesaplamalarını hatırlatarak, “Üreticilerin hiçbir maliyetlerinin artmamasına rağmen zam yapılması sonucu üreticilerin memnuniyetsizliğin de anlamakta zorluk çekiyoruz. Madem artış yok neden zam yapıldı?” dedi.

Yapılan fiyat değişikliğinin tüketiciye ulaşana dek 4 veya 5 TL zamlanacağını ifade eden Avunduk;

“2,38 TL olan çiğ süt, 2,59 TL oldu. Bu fabrika çıkış fiyatında 2 TL zam olacak ama tüketiciye ulaşana dek 4 veya 5 TL zam olur.

Piyasada yüzde 20 ve üzerindeki oranda iç pazara zam yansıması olacaktır. Bu iç piyasa için, ihracat bacağında ise devlet yaptığı 2 TL zamma karşı 50 kuruşluk destek verdi. Bu da imalatçının 2 TL gibi zararı olacağını gösteriyor. TC ile süt fiyatlarıyla karşılaştırıp diğer maliyetleri de eklediğimizde, zaten durma noktasına gelene TC’ye ihracatı hükümet eliyle bitirilmiş olacaktır. Bu da yine üreticiye zarar verecektir.” dedi.

“Madem artış yok neden zam yapıldı?”

Fiyat değişikliği ve yapılan açıklamayla ilgili bazı eleştirileri olan Avunduk, açıklamasında özetle şunları ifade etti:

“Bakanlığın açıklamasında, süt fiyatlarıyla ilgili Hayvancılık Dairesi tarafından yapılan maliyet hesaplamalarında işçilik ücreti hariç hayvan beslenmesinde kullanılan, yem hammaddeleri, kesif yem, silaj, sano, sap saman ve diğer girdilerde herhangi bir artış olmadığının görüldüğü söylendi. Ancak hayvancıların geçmiş yıllardaki kayıplarının giderilmesi amacıyla bir iyileştirmeye gidildiği kaydedildi. O zaman bizim geçmişteki kayıplarımız ne olacak? Bu hiç mantıklı bir açıklama değil. Üreticilerin hiçbir maliyetlerinin artmamasına rağmen zam yapılması sonucu üreticilerin memnuniyetsizliğin de anlamakta zorluk çekiyoruz. Madem artış yok neden zam yapıldı? O zaman üreticilerin memnun olması gerek.

İmalatçıların umutsuzluğunda ise; Zaten Türkiye’ye ihracatta oradaki piyasa ile rekabet edemiyoruz. TC’den buraya gelen süt ürünleri iç pazarı da etkileyecek, buradaki rekabet de etkileniyor.

En az 2 ay öncesinden zam olacaksa belirtilecekti. Oysa bizde 9 gün sonrasına zam yapıyor. Bu tüm bağlantılarımızı etkiliyor. Yapılan bağlantılarımız varken buna zam yapamayız. 2 ay sonrası zammının bugünden belirtilmesi gerekiyor. Benim sattığım malın fiyatı arttı, bunların tümü zarar olacak.”

Süt İmalatçıları Birliği Başkanı Mustafa Başlar:

“Zaten dış piyasada çok zayıf olan rekabet gücümüz şimdi çok daha zayıf olacak”

Çiğ süt fiyatlarının 2,59 TL olarak belirlendiğini dile getiren Süt İmalatçıları Birliği Başkanı Mustafa Başlar bunun yüksek bir fiyat olduğunu ifade etti.

Başlar, bu rakamları Türkiye ile kıyaslayarak, ihraç edilen ürünlerin oradaki pazarda rekabet edemeyecek duruma getirildiğini savundu.

Başlar, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Bu rakam Türkiye’de 2,30 TL. Oraya mal satmak için onlardan daha avantajlı olmamız gerek. Arap pazarıyla da bu bağlamda rekabet edemiyoruz. Bizler bu fiyatı beklemiyorduk. 2,45 TL civarında olmasını bekliyorduk. Altı ayda bir süt fiyatlarının değişmesi gündemdeydi, bu yüzden çok yüksek olmaması gerektiği yönünde görüş vermiştik. Zaten mevcut ekonomik kriz devam ederken bu uygulamaya gidilmesi güzel olmadı.

Üreticilerin geçmiş dönemde teşvik sisteminde büyük kaybı olmuştu. Bu fiyat artışı bizim için büyük bir külfet olacak. Bu artışı beklemezdik. Zaten dış piyasada çok zayıf olan rekabet gücümüz şimdi çok daha zayıf olacak. Bu işin içinden nasıl çıkabiliriz bilmiyorum.”