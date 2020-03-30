"Charter sefer düzenlenecek”

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Türkiye’de olan ve ülkeye dönmek isteyen öğrenci ve vatandaşlar için İstanbul ve Ankara üzerinden charter sefer düzenleneceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Atakan, Türkiye’de olan ve ülkeye dönmek isteyen öğrenci ve vatandaşlar için İstanbul ve Ankara üzerinden charter tahliye sefer gerçekleştirilmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Atakan, ilerleyen zaman diliminde uçuşların izinlendirilmesi ve çalışmaların kesinleştirilmesiyle tarih ve saat bilgilendirilmesi yapılacağını kaydetti.

Yapılan açıklamada; “Türkiye’de kalan vatandaşlarımız, öğrencilerimiz için İstanbul ve Ankara üzerinden charter tahliye seferleri gerçekleştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Uçuşların izinlendirilmesi ve çalışmaların kesinleştirilmesi ile birlikte tarih ve saat bilgilendirilmesi yapılacaktır.” denildi.