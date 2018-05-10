Cezasını ödeyip, sınır dışı edilecek

Eylül 2017 yılında Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmaya çalıştığı esnada, valizi içerisinde sedef işlemli tabanca bulundurmaktan aleyhine dava açılan sanık Doğan, dün bu davadan yargılanarak suçlu bulundu.

Didem MENTEŞ

Lefkoşa’da 22 Ocak’ta Afrika gazetesi önünde yaşanan olaylarda, gazetenin balkon camını kırarak zarar veren, Mahkeme tarafından suçlu bulunarak 4 ay hapis cezası aldıktan sonra şartlı tahliyeden yararlanan sanık Abdülhadi Doğan bu kez ‘ateşli silah bulundurma’ suçundan yargılandı.

Eylül 2017 yılında Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmaya çalıştığı esnada, valizi içerisinde sedef işlemli tabanca bulundurmaktan aleyhine dava getirilen sanık Doğan, dün bu davadan yargılanarak suçlu bulundu. Mahkeme, Abdülhadi Doğan’ı, “ateşli silah bulundurma” suçundan 2000 TL para cezasına çarptırdı. Mahkeme, TC vatandaşı olan ve önceki sabıkası nedeniyle ihraç edilecek olan Sanık Doğan’a para ceza verirken, sanık gerekli yasal işlemlerin ardından ülkeden sınır dışı edilecek.

2017’deki davadan suçlu bulundu

Afrika gazetesi olaylarında da “mülke tecavüz” olmak üzere 7 davadan da suçlu bulunarak 4 ay hapis cezası alan ardından şartlı tahliyeden yararlanarak tahliye olan 22 yaşındaki Abdülhadi Doğan, dün 2017 yılından kalma başka bir suçtan dolayı yargılandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Ceza Davaları Yargıcı Tacan Reynar, huzurundaki davada, İddia Makamı’nda Başsavcılık adına davada Savcı Ayşe Kaymak Şadi ve sanık şahsen mahkemede hazır bulundu. Sanık Abdülhadi Doğan, 15 Eylül 21017’de yaşanan meseleyle ilgili olarak “ateşli silah bulundurma”, “ateşli silah taşıma” ve “ateşli silah tasarrufu” davalarından itham edildi. Sanık aleyhine getirilen davaları kabul etti.

Tabancayla havaalanından çıkmaya çalıştı

Savcı Şadi, 15 Eylül 2017’de 14:00 raddelerinde Ercan Havaalanı’nda yolcu çıkış yerinde X-Ray cihazından geçen sanığın, valizinin içerisinde sedef işlemeli bir tabanca bulunduğunu ve izinsiz olarak taşıdığının tespit edildiğini söyledi. Polisin gerekli işlemleri yaptıktan sonra, sanığın gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini aktaran Savcı, Ağustos 2017’de sanığın, bahse konu tabancayı Lefke’de çalışmakta olduğu otelde bulduğunu ve süs niyetine kaldığı lojmandaki duvara astığını söylediğini anımsattı. Yapılan ileri soruşturma içerisinde söz konusu tabancanın ateşli silah olduğuna dair balistik rapor temin edildiğini söyleyen Savcı, söz konusu balistik raporu mahkemeye sundu. Savcı Şadi, sanık Abdülhadi Doğan’ın üzerine kayıtlı bir tabanca bulunmadığını da belirterek, sanığın suçunu itiraf ettiğini, 1 günlük tutukluluğu ardından teminata bağlandığını ve başka bir suçtan dolayı ceza alıp mahkum olduğunu da hatırlattı.

Para cezasına çarptırıldı

Mahkeme, olayın olguları ardından sanık Abdülhadi Doğan’a söz hakkı verdi. Mahkemeden özür dileyen sanık, tabancanın gerçek olduğunu bilmediğini, süs niyetine alıp valizine koyduğunu iddia etti.

Bunun üzerine Yargıç Tacan Reynar, huzurunda yapılan tüm olguları dikkate alarak, sanığın Mahkemeden özür dilmesini ve kişisel durumuna değinerek, tabancayı oyuncak zannetmesine rağmen ateşli silah olduğu gerçeğini değiştirmediğini belirtti. Reynar, sanığı suçlu bularak aleyhine getirilen davalardan suçlu bulduğunu belirterek, 2000 TL para cezasına çarptırıldığını açıkladı. Para cezası ödenmediği takdirde 1 ay hapis yatmasına da emir verdi.