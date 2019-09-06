Cezaevine gönderildiler

Girne’de düzenlenen operasyonda tutuklanan M.G., E.Y., ve H.D., aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru, operasyonun 28 Ağustos 2019 tarihinde saat 03.00 sıralarında gerçekleştirildiğini söyledi.

Polis, aldıkları bilgide Girne’de bir apartmanın altında uyuşturucu olabileceğini öğrendiklerini ifade etti.

Polis, söz konusu yerde yapılan aramada uyuşturucu hap ile hintkeneviri ve araba anahtarı bulduklarını açıkladı. Polis, bekleyişe geçtiklerini, saat 03.00 sıralarında apartmanın yanına uyuşturucu maddeleri almaya gelen H.D.’nin suçüstü yakalandığını ifade etti.

Polis, zanlının tasarrufunda 12 adet extasy hap, 0.10 mg ağırlığında metamfetamin, 17 ayrı paket içerisinde toplam 20 gram hintkeneviri bulduklarını söyledi.

Soruşturma memuru, olay yerinde bulunan anahtarla açılan arabanın zanlıya ait olduğunu, araçta yapılan aramada 9 ayrı pakette 61 adet cinsel gücü artırıcı jel ile 2 buçuk gram kokain bulunduğunu açıkladı.

Polis, sorgulanan zanlının kokainin M.G.’ye ait olduğunu söylediğini aktardı.

Polis, yapılan araştırmada kokainin araca koyulduğunun ve aynı gün Girne’de tespit edildiğini belirtti.

Zanlıların uyuşturucu alma, verme, ithal suçlarından methaldar olduğunu kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme üç zanlıyı 2 ay süreyle cezaevine gönderdi.