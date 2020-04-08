Cezaevi’nde ‘anlamlı üretim’

Merkezi Cezaevi’ndeki mahkum ve tutuklular, COVİD-19’la mücadelede en önemli ihtiyaçlardan biri olan koruyucu maske sıkıntısının aşılması için cezaevi atölyelerimizde gönüllü olarak koruyucu maske üretimine başladı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars sosyal medya hesabından duyurduğu Cezaevi’nde ‘dayanışma’ üretimi için, emeği geçen tüm mahkum ve tutuklulara teşekkür etti.

Baybars’ın paylaşımı şöyle:

Bugün, içinden geçtiğimiz zor dönemde toplum olarak önemli bir dayanışma içerisinde olduğumuzu görüyorum. Toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri de Merkezi Cezaevi’ndeki mahkum ve tutuklu insanlarımız tarafından ortaya konmaktadır. Tutuklu ve mahkumlarımız, halkımızın en önemli ihtiyaçlardan biri olan koruyucu maske sıkıntısının aşılması için cezaevi atölyelerimizde gönüllü olarak emeklerini ortaya koyarak, koruyucu maske üretimine başlamışlardır. Bakanlığımız bünyesinde üretilen bu maskeler, talep eden kurumlarımıza, belediyelerimize ve ihtiyaç duyulan alanlara dağıtılacaktır. Korona Virüse karşı verilen mücadelede, aldıkları sorumluluk, ortaya koydukları dayanışma ruhu ve emekleri için cezaevindeki tüm insanlarımıza şahsım ve bakanlığım adına teşekkür ederim.

#BirlikteÜretipBirlikteKazanacağız