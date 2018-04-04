Çetin Öztoprak toprağa verilecek

İstanbul'daki evinde ölü bulunan Çetin Öztoprak yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

İkamet ettiği evde yatağında tabanca ile vurulmuş halde ölü bulunan eski Eğitim Bakanı Canan Öztoprak'ın oğlu Çetin Öztoprak yarın Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı'nda toprağa verilecek.

Çetin Öztoprak'ın ölümü ile ilgili geniş çaplı soruşturma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilk bulguların "intihar" olduğunu tespit etmişti. İstanbul polisinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.