Cepte “numara taşıma” bugün başlıyor

Ülkede ‘cep telefonu numaralarının kişiselleştirilmesi’, yani ‘numara taşınabilirliği’ bugün başlıyor.

Mobil iletişim sektöründe rekabet sağlaması, tüketicinin lehine sonuçlar doğurması beklenen uygulama, bugünden itibaren devreye giriyor.

Böylelikle GSM (cep telefonu) kullanıcıları artık sahip oldukları telefon hatlarının hangi operatör şirketine kayıtlı olursa olsun, ‘kod’ numaralarıyla (0542, 0533) birlikte istediği GSM operatör şirketine geçebilecek.

Aboneler, kullanmakta olduğu telefon hattını kişiselleştirerek istediği GSM şirketinin tarifelerinden yararlanabilecek, operatöründen memnun olmayan abonenin ‘numaran değişecek’ endişesi de ortadan kalkacak.

Bürüncük: “Uygulama, ‘tüketici hakkı’… Sektörde rekabeti sağlayacak”

Geçtiğimiz gün YENİDÜZEN’e açıklama yapan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu(BTHK) Müdürü Kadri Bürüncük bu uygulamanın tüketici hakkı olduğunu belirtti, sektörde rekabetin sağlanacağını ifade etmişti.

Bürüncük, abonelerin numara değiştirmeden hangi operatörden isterse hizmet alabileceğini, 22 Ocak (bugün) itibariyle yurttaşların müracaata bulunabileceğini kaydetmişti.

Bürüncük, her iki GSM operatörün çalışmalarını tamamladığını, Telekomünikasyon Dairesi’nin yatırımlarını yapmamasının uygulama ile ilgili sıkıntı yaratmayacağını dile getirmişti.

Abonelerin yapması gerekenler…

Bürüncük, abonelerin yapması gerekenleri de sıralamıştı.

Abonelerin mevcut operatörü değil de numarasını taşımak istediği operatöre gidecek, numarasını taşımak istediğini ifade edecek. Kimlik ile form alacak, dilekçeyi dolduracak.

Gideceği operatör ile sözleşme imzalanacak. Sözleşme, taşıma işlemi fiilen başladığı gün yürürlüğe girecek. Aboneye, yine aynı numara ancak yeni operatörüne ait sim kart verilecek.

Abone, taşıma gününü veya saatini tercih edebilecek, doldurduğu formda bunu belirtebilecek.

Operatör, abonenin dilekçesini sisteme gireceği zaman, işlemle ilgili aboneye referans numarası gidecek. Böylelikle abone, işlemini takip edebilecek… Her aşamanın minimum veya maksimum süre vardır. 5-6 günlük süreç işleyecek.

Giden bilgilerin, diğer operatör tarafından doğrulanması gerekiyor.

Kimlik bilgisi tutmazsa, yeni abone olan, aboneliği 3 ayı geçmemişse, numarasını diğer operatöre taşıdığı süre 4 aydan az ise bu başvuru reddedilecek.

Abonenin ‘borçlu’ olması, numara taşıma uygulanmasından yararlanmasına engel olmayacak.