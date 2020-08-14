Cep telefonu hırsızı cezaevine gitti

Tanıtım maksatlı verilen 2 bin TL değerindeki cep telefonunu çaldığı tespit edilen ve Lefkoşa’da tutuklanan M.S., aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Zanlı teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ferhat Kahveci, zanlının ‘sirkat’ suçundan tutuklandığını anlattı. Polis, 13 Ağustos tarihinde saat 16.00 raddelerinde Lefkoşa Surlariçi'nde faaliyet gösteren Taşcell isimli telefon satış mağazasına müşteri olarak gelen zanlının dükkân içerisindeki reyon üzerinde kendisine tanıtım maksatlı verilen 2 bin TL değerindeki Iphone 7 marka cep telefonunu alıp sirkat ettiğini belirtti. Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa'da tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını ve sirkat ettiği cep telefonu tasarrufunda bulunup emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının işlemiş olduğu suçla ilgili olarak gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirterek 13 Haziran tarihinde benzeri bir hırsızlık suçundan dolayı Lefkoşa Kaza mahkemesine çıkarıldığını ve 322/2026 teminata bağlandığını söyledi.

Polis, zanlının aktif üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, ilerde görülecek davalarda hazır bulunmasını sağlamak için mahkeme tarafından uygun görülen bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.