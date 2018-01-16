Cemal yeniden Yalova’da…



Hüseyin ÖZBARIŞCI

Bonservisi Süper Lig ekiplerinden Yenicami’de olan Cemal Yaşınses, yeniden Yalova’ya transfer oldu. Ligin ikinci devresini sarı lacivertli kulüpte kiralık olarak geçirecek olan Yaşınses, yeni takımında çalışmalara da başladı. Oyuncunun, önümüzdeki günlerde imzayı atması bekleniyor.

“Elimden gelenin en iyisini yapacağım”

Geçtiğimiz sezonda Bostancı ekibinde kiralık olarak forma giyen Cemal Yaşınses, transferin düşüncelerini ardından düşüncülerini YENİDÜZEN’e aktardı. Yaşınses; “Tahsin başkan, hayatı boyunca Yalova için çok çalıştı. Ona karşı bir vefa borcum vardı. Yalova için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım” şeklinde konuştu.