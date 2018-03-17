Çeler, GAÜ’deydi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Siyasal Bilimler Fakültesi ve İletişim Fakültesi’nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu “Medya Gözüyle Uluslararası İlişkiler ve Güncel Yaklaşımlar” konulu panel, öğretim görevlilerinin ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Toros ve İletişim Fakültesi Dekan Vekili Remziye Terkan’ın açılış konuşmalarıyla başlayan panel, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.