Çayırova anayolunda korkutan kaza:

Çayırova anayolunda bu sabah saat 07.30 sıralarında meydana gelen kazada karşı şeride geçen bir araba iki araca çarptı. Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, GT 909 plakalı aracın sürücüsü 36 yaşındaki Musa Koçak, İskele’ye doğru gittiği sırada karşı şeride geçti. O esnada karşı şeritten Çayırova’ya doğru ilerleyen 53 yaşındaki Mithat Oytun’un kullandığı CU 560 araca çarparak, sonrasında da 28 yaşındaki Hayriye Senlar’ın sürdüğü NG 352 plakalı araca çarptı.

Art arda yaşanan kazalar sonucu GT 909 plakalı araç yoldan çıkarak toprak sete çarparak durabildi. CU 560 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Ahmet Sualp yaralanarak Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.