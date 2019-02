Çatalköy’de trafik dert: “Çevre yolu” talebi

Fehime ALASYA

Çatalköy bölgesinde, yerel sıkıntılar arasında trafik başta gelirken, ülkedeki genel sorunlar arasında hayat pahalılığı bölgelinin dilinden düşmedi.

Hem vatandaş hem de belediye başkanının dilindeki ortak sorun ise ‘trafik’ oldu.

Bölgedeki en büyük sıkıntının trafik ve Teknecik Elektrik Santrali’nden yayılan dumanın olduğunu ifade eden Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, her iki konu için de uzun zamandır birçok girişim yaptıklarını anlatırken, vatandaş, bölgede trafikten dert yanarak, mutlu olduğunu ifade etti.

Acapulco kavşağından Girne'ye kadar olan bölgede yapılacak çalışmaların trafiği rahatlatacağını ifade eden Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, “6, 7 dakikalık yolu 40 dakikada gidiyoruz. Yol ayrıca güvensiz” diyerek, çalışmaların yakın zamanda başlayacağı sözünü aldığını belirtti.

Hulusioğlu, teknecik elektrik santralinden ‘kabusumuz’ diye söz ederken, bölge gençliğine kırsal kesim arsası verilmemesini de haksız bulduğunu anlattı.

Hulusioğlu: “Teknecik kabusumuz”

Turizm ve eğitim alanında bölgede hızlı bir yapılaşma olduğunu anlatan Hulusioğlu, bunun faydası olduğunu ifade ederek, zaman zaman da sıkıntı yaşadıklarını kaydetti.

2019 yılında belediyede maddi açıdan sıkıntılı bir süreç geçireceklerini öngören Hulusioğlu, “İcraatlarımız çok sınırlı, biz insan hayatına her aşamada dokunan kurumlarız. Vatandaşın sorunlarına anında cevap verebilmeliyiz. Kim gelirse gelsin sanki de belediyelerin güçlenmesinden korkuyor. Bende böyle bir izlenim oluştu. Yerinde yönetim olması gereken en önemli maddedir.” dedi.

Vatandaşın dilinde çevre yolu ve hayat pahalılığı

Bölgedeki trafik ve hayat pahalılığından dert yanan Çatalköy halkı ise trafik konusunda tek çıkar nokta olarak çevre yolunun hayat geçirilmesini görüyor. Beş dakikalık mesafeyi 40 dakikada kat ettiğine dikkat çeken vatandaşlar, trafiğin akışının rahatlatılması gerektiği inancında. Çatalköy'ün çok canlı ve doğru işleyişle yönetilen bir bölge olduğunu düşünen vatandaş, bunun ülke geneline yayılması temennisinde bulundu. Hayat pahalılığından da der yanan bölgeliler, özellikle marketlerde çok sıkı denetim yapılmasını talep etti.

VATANDAŞIN DİLİNDE TRAFİK VE PAHALILIK

Derviş Ayhanoğlu: “Marketleri denetleyen yok”

"Köyde her şeyimiz tamamdır, eksiğimiz yok. Kahvesi, kulübü, etkinliklerimiz, tiyatromuz, her şeyimiz olan, canlı cıvıl cıvıl bir bölgede yaşıyoruz. Ama maalesef ülke geneli için bu güzellikler saymamız mümkün değil. Her şeye gelen zamlar ayrı dert, seyrüsefer çıkardık, geriye dönük zamlı, bunu ilk kez gördüm. Olur şey değil. Bu adalet değil. Marketlerde dövize bağlı zam oldu, sonra döviz düştü ama fiyatlar düşmedi, denetleyen yok."

Oktay Özdenefe: “Bölgede her şey yolunda ama ülke genelinde maalesef durum kötü”

"Gençlerimiz bölgede kalıyor ama buraya uzun zamandır kırsal kesim arsası verilmedi. Böyle giderse ilerleyen yıllarda sıkıntı doğacak. Hayat, geçim, alt gelirli insanlara ve gençlere çok zor. Bölgede her şey yolunda ama ülke genelinde maalesef durum kötü. Bölgemizde sanırım tek sorun artan trafiğe karşı yol sıkıntısı. Çevre yolu yapılsa bölgemizdeki trafik de rahatlayacak."

Gazi Oranoğlu: “Kasap dükkanlarına küstük, barışamıyoruz”

"Ben bu bölgede kahvecilik yapıyorum. İnsanlarımız sıkıntılı değil, tek sorun geçim derdi. Hostes, gömeç, gabbar, ayrelli, topraktan çıkan şeylerle besleneceğiz, kasap dükkânlarına küstük, barışamıyoruz. Alışverişe uzun Zaman'dan sonra ilk kez gittim, pişman oldum. İki çanta 200 TL, eskiden bir arabacık doldururduk da o parayı vermezdik. Biz gene iyiyiz de gençlere ne demeli..."

Akıle Akyurt: “Nüfus çoğaldı, biraz para sıkıştırırım, hasta olursam özel doktora gidebileyim diye”

“Emekliler için hayat kolay da gençler için çok zor. Bu pahalılık hepimizi etkiledi. Bir alacağımıza yarım alırız artık. Bu hayat pahalılığında sağdan soldan bir köşeye ayırıp doktora gidiyorum, hastaneye gitmiyorum, her şey çok kalabalık, 78 yaşındayım, bu yaşta gidip o kalabalıkta sıra bekleyemem. Nüfus çoğaldı, biraz para sıkıştırırım, hasta olursam özel doktora gidebileyim diye. İki kuruş emekli maaşı alırım, onu da arttırıp doktora giderim.”

Yusuf Sipahi: "Birkaç yıl sonra kırsal kesim arsası verilmemesi büyük sorun teşkil edecek"

"Bana göre ülkedeki en büyük sorun çevre sorunudur. Bölgemizde her şey yolunda, buraya yeni oteller yapılıyor, bunlar hem bizim faydamıza hem bazen sıkıntı doğurabiliyor. Örneğin halkın denize serbest girmesi engelleniyor. Bu sorun giderek artıyor ve engel teşkil ediyor. Belediye sınırları içinde olmayan yerler, yol kenarları çöpten geçilmiyor. Gelen yabancılara ayıp oluyor. Hayat pahalılığı tüm kesimi etkiledi. Gençlerin ev yapacak parası yok, zaten arsası da yok. Bölgeye kırsal kesim arsası verilmiyor. Şimdi gençler bölgede çünkü ailesinden kalma arsası veya desteği var ama birkaç yıl sonra bu büyük sorun teşkil edecek."

Sinan Dede: “Bölgede internetten alışveriş arttı"

"Bu bölgede postacıyım, bölgede sıkıntı yok. Yabancı nüfusumuz da var, yerli halk da son yıllarda internet alışverişine merak saldı, postayla gelen çok paket oluyor, bundan ötürü çok yoğunuz.

Eskiden haftada bir veya iki dışarı çıkıyorduk, şimdi çoluk çocuk evde zaman geçiriyoruz. Her şey çok pahalı… Bölgemizde çevre yol yapılsa trafik çok daha rahat olacak."

Kamil Özpınar: "Çevre yolu şart"

"Markete giremez olduk. Her şey çok pahalı, biberin kilosu bile 16 TL oldu, kabul edilir şey değil. Büyükler koltukta oturacağına sokağa insinler. Hayat pahalılığı belimizi büktü. Yol sorunu bölgede çok büyük, buradan Girne'ye 40 dakikada gidiyoruz. Çevre yolu yapılması şart, trafik ancak rahatlayacak."

Fatma Sözer: "Trafik çok fazla"

"Köyde trafik bence büyük sorun. Köy içinde de köy dışında da. Küçük ara sokaklara büyük araçlar alınmamalı. Bazı yollarımız tek yol ve dar, büyük araçlar sıkışıyor, oradaki evler sıkıntı yaşıyor. Çevre yolu ise başka dert... Trafik çok fazla, hele de çarşamba günleri..."

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu:

“Trafik bezdirdi, Teknecik ‘kabusumuz’ oldu”

Bölgedeki sıkıntıları ve yaşanan gelişmeleri YENİDÜZEN’e değerlendiren Hulusioğlu açıklamasında şunları ifade etti:

"Bölgede hızlı bir yapılaşma var, hızla gelişen bir bölgedeyiz. Özellikle turizm sektörü ve üniversitelerde. Beş yıldızlı otellerin beraberinde getirdiği bazı sıkıntılar da var. Ekonomimize katkıları olsa da altyapı sorunumuz var. Acapulco kavşağından Girne'ye kadar olan bölge için Çevre Yolu çalışması henüz başlatılmadı. Yakın zamanda başlatılacağı söylendi. 6, 7 dakikalık yolu 40 dakikada gidiyoruz. Yol ayrıca güvensiz. Ağır vasıtalar, turistik ulaşım araçları, otellerin özel araçları olmak üzere çok büyük bir yoğunluk var. Yolda banket yok, aydınlatma yok, gelişi güzel tali çıkışlar var, bu proje çok önemli. Türkiye’de ihale yapıldı, Ekonomik İşbirliği Protokolü'nden sonra hemen müteahhitlere projeyi teslim edileceği söylendi. Yol güzergâhında olan dereler var, bunların da yapımı için de iletişim içindeyiz.”

“Bir türlü bu bacadan beyaz dumanı göremiyoruz”

“Bölgemizdeki en büyük sorunu, kâbus gibi üzerimize çöken bir sorundur Teknecik Elektrik Santrali. Bunun için yıllardır mücadele veriyoruz. Bir türlü bu bacadan beyaz dumanı göremiyoruz. Yakıt dördüncü kaliteden birinci kaliteye alınması, sağlık dostu olanı kullanılması öngörüldü. Bacadan beyaz duman çıkacaktı ama hala siyah duman çıkıyor. Sürekli ilgili kurumlarla görüşüyoruz. Bakanlar kurulu kararı çerçevesinde alınan yakıtın kullanıldığını söylüyorlar ama duman bunu göstermiyor. Çok büyük tedirginlik içerisindeyiz. Bölgemizdeki kanser vakaları arttı, vatandaşlarımız da çok gergin. Sağlığımızın peşine düştük. Tatlısından tutun da Karşıyaka'ya kadar olan tüm sahil etkileniyor. Bu sistem bir an önce değişmeli, sorun ortadan kalkmalı.”

“Gençlerimize bu yönde destek vermeli”

“Bölgemiz turizm bölgesi olarak görülüyor, kırsal kesim olarak görülmediği için bölge gençlerine arsa verilmiyor. Bu adaletli bir uygulama değil. Gençlerimize bu yönde destek vermeli, oturduğu bölgenin özelliğiyle bu ölçülmemeli. Gençlerimiz de ihtiyaçlı olmasına rağmen bu imkandan faydalanamıyor.”

“Kim gelirse gelsin sanki de belediyelerin güçlenmesinden korkuyor”

“Belediyeler açısından büyük sıkıntılarımız var. Belediyeler tek bacak üzerinde gitmeye çalışıyor. Bizde belediyeler adeta çöp toplayıcı bir kurum olarak icraat yapıyor. İcraatlarımız çok sınırlı, hükümetle mutabık kaldığımız bu alanda yasa değişikliği yapılmalı. Biz insan hayatına her aşamada dokunan kurumlarız. Vatandaşın sorunlarına anında cevap verebilmeliyiz. Kim gelirse gelsin sanki de belediyelerin güçlenmesinden korkuyor. Bende böyle bir izlenim oluştu. Yerinde yönetim olması gereken en önemli maddedir. 1995 yılından beridir hizmetlerimize zam gelmedi, mali sıkıntılarımız var. Birkaç gün sonra maaş ödememiz gerek, birçok belediye bunu yapmayacak. Yüzde yirmi artışla ödeme yapmakta çok zorlanacağız. 2019 bizim için sıkıntılı bir yıl olacak. Biz birçok belediyeden daha avantajlı olduğumuz için daha iyi durumda olabiliriz ama çok daha kötü senaryoya sahip kırsal kesim belediyeleri var. Belediyeler alanında reform bir an önce yapılmalı."