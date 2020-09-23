Casinocular: Mezbahaya atıldık

Casino İşletmecileri Birliği (CİB), hükümetin şans oyunları sektörüne yönelik “beceriksiz ve düşmanca” davrandığını belirtti, “Altın yumurtlayan tavuğu mezbahaya gönderdik” dedi.

Casino İşletmecileri Birliği bir basın toplantısı düzenledi, eleştirilerini dile getirdi.



Hükümetin şans oyunları sektörünü kapattığını ancak muafiyet uygulamasının dışında tutuğunu belirten casino işletmecileri, 8 bin 500 kişiye istihdam yarattıklarını, her casinonun Maliye’ye 700 bin euro ruhsat parası ödediğini de ifade etti.

Casinolarda bugüne kadar sadece 16 kişinin Covid-19 bulaştığını öne süren Casino İşletmecileri Birliği, sektöre haksızlık yapıldığını söyledi.



“Ekonomiye 700 milyon dolar katkı sağladıklarını” anlatan CİB Başkanı Ahmet Arkın, “Bizi yönetenlerin beceriksizlikleri ve düşmanca tavırları ile mücadele ediyoruz” diye konuştu.



Arkın, “Artık 550 bin bilet satın alan bir sektör yok, 8 bin 500 kişiye istihdam, ülkeye 700 milyon dolar katkı sağlayan bir sektör yok” dedi.



Hükümetin kararlarına yönelik “yasa dışı casino izinleri” dahil pek çok başlığı yargıya taşıdıklarını belirten Casino İşletmecileri, “Hükümet bize, biz seni kapatıyoruz, gelirin olmayacak, ancak harçlarını ödemeye devam edeceksin dedi, bu kabul edilemez” görüşünü ortaya koydu.



CİB Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek, ‘İstihdam Destek Ödemesi’ dışında tutuldukları için Anayasa Mahkemesi’ne, kapalı oldukları dönemde vergi ve harç istendiği için Yüksek İdarei Mahkemesi’ne ayrıca yasaya aykırı iki özel şirkete casino izni nedeniyle de Yüksek İdari Makemesi’ne başvuru yaptıklarını basınla paylaştı.



CİB Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek, Maliye Bakanı’nın “imtiyaz ücretlerini bile yatırmadılar” sözünün yalan olduğunu, halkı, casinolara karşı kışkırttıklarını belirtti.

Basın toplantısında konuşan casino emekçisi Demet Çalışkan da “Oy hesaplarına kurban gittik, suçumuz memur olmamak, devletten bize tek bir kez 800 TL ödendi, denetimsizliğin faturası bize kesildi” dedi.