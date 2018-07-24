CAS çalışanları Başbakanlık önündeki eylemini sonlandırdı. Yarın kilit noktalarda yine eylem yapılacağı açıklandı.

Şirketin “devlete mi, özele mi ait olduğu konusunda yasal statüsünün belirlenmesi”, “hükümetin geciken maaş ödemeleri dahil şirketle ilgili verdiği sözleri yerine getirmesi” talebiyle sabah Ercan Havaalanı önünde eylem yapan CAS çalışanları, öğle saatlerinde Başbakanlık önüne geldi.

Eylem yaklaşık iki saat sürdü ve olaysız şekilde sonlandırıldı. Başbakanla defalarca görüştüklerini söyleyen CAS çalışanları yeni bir görüşme talebinde bulunmayacaklarını belirtti. Bir grup çalışan ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na gidip Bakan Tolga Atakan’dan son gelişmelerle ilgili bilgi aldığını aktardı.



Çavuşoğlu

CAS Genel Müdürü Fikret Çavuşoğlu, Sivil Havacılık Dairesi’nin Ercan’da çalışan personele verdiği çalışma kartlarının bugün öğle itibarıyla iptal edileceğine dair bilgi aldıklarını, çalışanların artık Ercan’a giremeyeceğini söyledi.

CAS çalışanlarının sorun çözülünceye kadar geçici olarak kamuda ihtiyaç duyulan noktalarda istihdam edilmesini talep eden Çavuşoğlu, “CAS çalışanı olup devlette çalışan ve maaşını bizden alan bir arkadaşımız var. Mademki bunun örneği var, sorun çözülene kadar bu insanlar geçici olarak devlete istihdam edilsin. Sorun çözüldükten sonra zaten görevlerine dönerler. Yapılması gereken yasal düzenlemedir, ‘CAS özelleştirme kapsamındadır’ diye bir cümle eklemedir” dedi.

Çavuşoğlu, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ‘bizim konuya karışma yetkimiz yok’ diyor ama hizmet verdiğimiz şirketleri elimizden alıyorlar. Bu şirketi, satmaya, devretmeye, hibe etmeye hazırdırlar” görüşünü dile getirdi.

Fikret Çavuşoğlu, CAS konusundaki mücadelelerinin süreceğini belirterek, “Eylemlerimiz sürecek” dedi.

Cyprus Airport Services (CAS) çalışanları Ercan kavşağında ve Ercan Havalimanı girişinde eylem yaptı.



Bu sabah saat 11.00 civarı Ercan kavşağında toplanan yaklaşık 50 CAS eylemcisi hükümeti protesto eden pankart ve dövizler taşıdı.



Polisin geniş güvenlik önemleri altında, kavşakta basın açıklaması yapan eylemciler, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC’deki temaslarının ardından havaalanına gelişini bekledi. Daha sonra Ercan Havaalanı’na yönelen eylemciler, Polis Çevik Birliği (PÇB) tarafından engellenince kavşakta düdük ve sloganlarla hükümeti protesto etmeye devam etti ve trafiğin akışını kısa süreli engelledi.





Çevik Birlik daha sonra trafiğin akışını sağlamak için eylemcileri yol kenarındaki kaldırıma yönlendirdi, devlet protokolünün havaalanından ayrıldığı sırada eylemcilerin yuhalayarak, ellerindeki pet şişeleri araçlara atması nedeniyle burada polisle eylemciler arasında kısa süreli arbede yaşandı ve ardından protokolün havalimanı terk etmesiyle eyleme son verildi.





ÖZNERGİZ



Eylem yapan CAS çalışanları sözcüsü Erkut Öznergiz yaptığı açıklamada, hükümetin çalışanlara yalan söylediğini, sürekli şekilde söz verip, mağdur edip, içinde bulunulan zorlu yaşam koşullarında aç-susuz bıraktığını iddia etti.



Hükümetteki diğer 3 partinin sürekli olarak Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı hedef gösterdiğini belirten Öznergiz, CAS’ın artık yasal statüsünün belli olması gerektiğini, eylemlerin süreceğini, yol kapatma ve açlık grevi dahil her türlü hareketi deneyeceklerini belirtti.

Eylemlerini Lefkoşa'ya taşıyan CAS çalışanları daha sonra Başbakanlık önünde oturma eylemi başlattı. Çalışanlar alkışlarla hükümeti protesto etti.