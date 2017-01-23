CTP milletvekili ve MYK üyesi Armağan Candan Yunanistan’ın başkenti Atina`da düzenlenen Kıbrıs konferansında konuştu. “Kıbrıs, Avrupa Birliği ve iki kesimli, iki toplumlu federasyon” başlığı ile düzenlenen toplantı Atina Belediye Başkan Yardımcısı Lefteris Papayannakis`in himayelerinde gerçekleşti. Konferansta ayrıca DISY İki Toplumlu Büro Başkanı Rena Choplarou da konuşma yaptı. ‘Thinkpi ve Europe Direct-City of Athens’ tarafından organize edilen konferans Yunanistan’ın Ta Nea Gazetesi’nden Ilias Kanellis moderatörlüğünde gerçekleşti. CTP milletvekili ve MYK üyesi Armağan Candan konferansta yaptığı konuşmada Kıbrıslı Türklerin Yunanistan kamuoyu ile buluşmasının önemini vurguladı ve böylesi kritik bir dönemde Atina`da bu tarz bir etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti. Candan konferansta Kıbrıs Sorunu’nun geldiği aşamayı ve uluslararası Cenevre sürecini değerlendirdi.

RAKAMLARLA KONUŞTU

11 Şubat 2014 ortak açıklamasına atıfla müzakerelerin sürdürüldüğü çerçeveyi, iki kesimli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal çözümün yapısının nasıl olacağını anlatan Candan, süreçte yaşananları ve sağlanan yakınlaşmaları aktardı. Cenevre süreci ile birlikte uluslararası toplum ve özellikle garantör ülkelerin de resme dahil olduğunu vurgulayan Candan, en erken zamanda çözüme ulaşılmasının herkesin çıkarına olacağını vurguladı. Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitlik, dönüşümlü başkanlık, güvenlik, iki kesimlilik ve iki toplumluluk ile ilgili hassasiyetlerini vurgulayan Candan, çözüm için ilgili tüm tarafların olumlu katkı yapmasının öneminin altını çizdi. Kıbrıs’ta çözümün sadece Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların değil Türkiye ve Yunanistan’ın da çıkarına olacağını ifade eden Candan örneklerle turizm, ticaret, denizcilik ve enerji alanlarında yapılacak işbirliklerinin ortaya çıkaracağı potansiyeli rakamlarla anlattı.

AB’NİN BÖYLESİ BİR BAŞARI HİKAYESİNE İHTİYACI VAR

Candan ayrıca Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye arasında sağlanacak bir barış ve istikrar ortamının uluslararası terörizm, çevresel tehditler, yasadışı göç ve ekonomik güçlüklerle daha kolay mücadele edilmesine hizmet edeceğini vurguladı. Barışın sadece romantik bir ideal olmadığını, akılcı ve mantıklı olan olduğunu ifade eden Candan barış ortamının her üç ülke ve insanları için de yaratacağı ekonomik kazanımların altını çizdi. Kıbrıs’ın sorun çözülmeden AB üyesi yapılmasının hata olduğunu vurgulayan Candan, bu hatanın düzeltilmesi için AB`ye de görev ve sorumluluk düştüğünü, Avrupa’nın böylesi bir başarı hikayesine ihtiyacı olduğunu