Lefkoşa35 °C

  1. HABERLER

  2. YAŞAM

  3. Çamlıbel Domates Festivali 27-29 Temmuz’da gerçekleşecek.
Çamlıbel Domates Festivali 27-29 Temmuz’da gerçekleşecek.

Çamlıbel Domates Festivali 27-29 Temmuz’da gerçekleşecek.

7’ncisi yapılacak Domates Festivali (Çamlıbel Bucak Panayırı) ÇAM-SEV ile Lapta Belediyesi’nin ortak etkinliği olarak gerçekleştirilecek.

A+A-

Çamlıbel Bucağını Güzelleştirme, Kalkındırma Ve Yaşatma Derneği’nden (ÇAM-SEV) yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 7’ncisi yapılacak Domates Festivali (Çamlıbel Bucak Panayırı) ÇAM-SEV ile Lapta Belediyesi’nin ortak etkinliği olarak gerçekleştirilecek.fest-camli.gif
27 Temmuz’da 18.30’da başlayacak etkinlikte dans gösterileri ve müzik dinletileri sunulacak.
Etkinliğin ilk günü Örge Volkan ile Osman Karabulut ve arkadaşları; ikinci günü Grup Frekans,  üçüncü günü grup SOS sahne alacak.

Bu haber toplam 103 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler