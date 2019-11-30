Çalıştığı iş yerinde hırsızlık yaptı iddiası

Haspolat’da faaliyet gösteren Limon Mutfak isimli iş yerinde çalışan zanlı C.K. işyeri içerisinden malzeme çaldığı gerekçesi ile tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yücel Kuşçuoğlu olayla ilgili bulguları aktardı.

Kuşçuoğlu huzurda bulunan zanlının Ekim-Kasım 2019 tarihleri arasında müstahdemi olduğu Limon Mutfak isimli iş yerinden farklı tarihlerde iş yeri içerisinde muhafaza edilen 1 adet derin dondurucu buzdolabı, 1 adet çelik tezgâh ve muhtelif miktarlarda dana kıyması, 1 çuval açık un, toplam 50 kiloluk bulgur, dana eti, içli köfte malzemesi ve 900 adet küçük içli köfteyi hazırlayıp mal sahibinden izinsiz olarak mutfak dışarısına çıkartıp çaldığı gerekçesi ile tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlının ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verile şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.