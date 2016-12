Zekai ALTAN

Lefkoşa’da bir mekân. Yenişehir’de Gençlik Merkezi’nin karşısında. Kavşaktan once. Buradan her geçtiğimde dikkatimi çekti. Oldukça düzenli ve güzel bir görünümü olan bir mekân. Çok büyük değil. Gösterişi de yok. Ama dikkatinizi çekiyor. Başkent Lefkoşa’da bu tür mekânlara ihtiyaç vardır. Küçük ve hijyenik olmakla beraber lezzetli mönüler sunan mekânlara... Lefkoşa’da bu tür mekânlar vardır. Sayıları da çok. Ancak tümü bu görüntüde değiller. Bu tür mekânlarda yemek almak biraz da cesaret ister. By Kermeoğlu Kebap House’un görüntüsü size güven verir. İlk imajı çok olumlu.

MEKÂN

Restorant yol üzerinde. Araç park alanı çok rahat değil. Ya restorantın önüne park edeceksiniz veya restorantın karşı tarafındaki küçük boş alana park edeceksiniz. Eşim ile öğle yemeği için buraya karar verdik. Ben de merağımı gidermek için. Hava serin ve yağmurlu. Mekânın dış alanı küçük bir teras. Terasta güneşe karşı şemsiye kullanıldı. Masalar küçük ve ahşap. Bistro görünümünde. İç mekan da kare biçiminde. Temiz hijyenik ve sıcak bir atmosferi olduğunu söyleyebilirim. Zaten bir işletmenin kalitesini artıran her zaman için personeldir. Biz eşim ile dış alana oturduk. Servis görevlisi siparişimiz için yanımıza geldi ve çok içten ve sıcak bir karşılama sonrası siparişimizi almak için mönü listesini takdim edip bize karar vermemiz için biraz zaman tanıdı. Bu olması gerekendi. Karşılama ve ilginin yarattığı imaj çok olumlu.

MÖNÜ VE LEZZET

Mönü kartı anlaşılabilir bir biçimde hazırlandı. Fiyatlandırılmış ve fotoğraflı. Mönüde kebap çeşitlerinden kavurmalara kadar seçenekler sunulmakta. Bu mekâna göre oldukça zengin bir mönü planlaması. Eşim Kermeoğlu’nun şeftali kebabının iyi ve lezzetli olduğunu söyledi ve hemen karar verdi. Ben de kuzu saç kavurma. Kuzu saç kavurmayı oldukça merak ettim. Siparişimiz alındıktan sonra süratle yoğurt, salata, humus ve turşu-biber servisi yapıldı. Ekmek yerine lavaş ve Türk mutfağı tırnak pidesi servisi yapıldı. Şeftali kebabını lavaş ekmeğe sararak yemek nasıl bir lezzet diye de düşündüm. Ana yemekler çok geç kalmadan hemen servis edildi. Eşim şeftali kebabı, ben de kuzu saç kavurma. Düşündüğüm gibi eşim lavaş ekmeğine şeftaliyi sararak elleriyle yemeğe başladı. Gülümsedim. Türk lavaşı içerisinde şeftali kebabı... “Nefis bir tat” dedi. O kadar güzel oldu ki parmaklarını bile yaladı. Bir şeftaliyi de ben tattım. Gerçekten malzemenin hakkı verildi. Kıbrıs damak tadını aldığımı söyleyebilirim.

KUZU SAC KAVURMANIN TIRYAKISI OLACAĞIM

Kuzu saç kavurmaya gelince; Saç içerisinde servis edildi. Taze kuzu etinin küçük parçaları ile birlikte soğanı, baharatı, kimyonu tam kıvamında hazırlandı ve pişirildi. Saç içerisinde servis edilmesi de kuzu kavurmanın sıcak ve keyifli bir biçimde yenmesini sağladı. Doğrusunu söylemek gerekirse burada benim favorim kuzu saç kavurmadır diyebilirim. Hatta kuzu saç kavurmayı her fısatta burada yiyeceğimi de söyleyebilirirm. Ve öneririm. Et yumuşak ve lezzetli. Kimyon kullanıldığını söyleyebilirim ancak etin kıvamında pişirilmesi ve baharatlarla tatlandırılması lezzete lezzet kattı. Bunu hazırlayan ahçı ile tanışamadım ancak onu kutlamak isterim. Aynı zamanda şeftali kebabı için de. Yemek süresince de personel yakından ilgilendi. Tümü de güleryüzlü ve yardımsever ve sıcak ilşki içerisinde. Hatta yanımızdaki masada yemeğini yiyen misafire servis görevlisi tipik bir Kibrislı sevecenliği içerisinde “yemeğinizi yediniz, size bir çaycık ya da gavecik vereyim” demesi bile bu mekânın sıcak ortamını ortaya koymaktadır. Kesinlikle önereceğim bir mekân. Atmosferi ile, personeli ile ve lezzeti ile bir mekân. Diğer mönüleri tadamadım. Eminim onlar da şeftali kebabı ve kuzu saç kavurma kadar lezzetlidirler. Sabah 07.00’den itibaren de çıtır pastırma, saçkavurma, ciğer ve omlet servisi yapılmaktadır. Benim diğer favorim de ciğerdir. Bu defa da Lefkoşa’ya sabah gidersem bu ciğeri tadacağım. Önereceğim bir mekân.

TEL: 0533 857 56 00 – 0548 857 56 00

ADRES: YENİŞEHİR