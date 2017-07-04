Girne’de Kaşgar Court bölgesinde Abdurrahman Et’in kaldığı Eser Apartmanı’ndaki bir dairede buzdolabının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Bölgede paniğe neden olan yangın, iki itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Yangın anında evde misafir olarak bulunan Ahmet Bitkin’in ise herhangi bir yara almaması yüreklere su serpti.

Dairenin salon ve mutfak bölümündeki eşyalar tamamen yanarak, diğer odalar ise islenmek suretiyle hasar gördü.

Polis Basın Subaylığı, saat 14.40’da yaşanan yangınla ilgili olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Fotoğraflar: Ziya Toygan