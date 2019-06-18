Büyükkonuk’ta ‘ödeme’ sıkıntısı

“20 PERSONEL ÖDENDİ, 37’Sİ ÖDENECEK”… 57 personelin yarısının fazlası hala son maaşını alamadı, maaşlar parça parça ödenmeye başlandı.

Devrimci Genel İş Başkanı Ömer Naşit: “Personel, son aylık maaşlarını, bayramlıklar ve üç aylık hayat pahalılığı artışını hala alamadı”

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu: “Halkın belediyemize 2 Milyon 600 Bin TL vergi borcu var”

“Bu ay maaşları parça parça ödüyoruz. 20’ye yakın personelimiz ödendi, ay sonuna kadar belediye gelirini topladıkça kalanlar da ödenecektir”



Dila ŞİMŞEK

Büyükkonuk Belediyesi personelinin, aylarca eksik ödenme ve sosyal hakların ihlali gerekçesi yaptığı grev sonrası, Devrimci Genel İş Başkanı Ömer Naşit ve Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu YENİDÜZEN’e konuştu, uzlaşı için görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Devrimci Genel İş Başkanı Naşit, 57 personelden sadece bir kısmının son maaşlarını aldıklarını söyledi, bayramlıklar ve hayat pahalılığının henüz ödenmediğini kaydetti. Naşit, “Belediyenin, personele 100 Bin TL’den fazla ödemesi gereken bir miktar var. Ancak bu, belediyenin iyi bir yönetim sergileyip vergilerini toplamasıyla sağlanabilecek bir miktardır. Bu süreçte sendika, personelin yanında olacaktır” dedi.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ise, halkın belediyeye 2 Milyon 600 Bin TL vergi borcu olduğunu, bu miktarın alınması takdirinde belediyenin maddi sıkıntı yaşamayacağını ileri sürdü.

Sennaroğlu, kırsal kesimdeki belediyelerin çeşitli zorluklar yaşadığını ve maddi sıkıntıların bunun en büyüğü olduğunu belirtti. Sennaroğlu, belediyelerin sürdürülebilir bir çözüme ihtiyacı olduğunu, bunun için ise reformun şart olduğunu savundu.

Bu arada Naşit ve Sennaroğlu, personeli daha fazla mağdur etmeden bir çözüm yolunda uzlaşmak için bugün bir toplantı yapacak.

Devrimci Genel İş Sendika Başkanı Ömer Naşit:

“Personel, alması gereken %40’lık zammı alamadı”

Devrimci Genel İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit, sosyal haklar ve eksik/geç ödeme gibi ihlaller olduğunu ve Aralık ayında görüşmelere başlamak istendiğini kaydetti. Naşit, “Personel, Ocak, Şubat ve Mart aylarında, hem Toplu İş Sözleşmesinde belirlenen %20’lik zamdan, hem de hayat pahalılığı için %20 zamdan feragat ederek, belediyenin kendisini toparlayana kadar zamları dondurmada anlaştı. Yani bu aylarda, personel %40’lık zammı almayarak, iyileşme sürecini bekledi” şeklinde konuştu. Ancak beklenenin olmadığını belirten Naşit, ekonomik döngünün sağlıklı bir yapıya ulaşmadığını söyledi. Personelin tümü ile Mayıs’ta toplantı yaptıklarını belirten Naşit, yeni bir bankaya geçilerek personeli mağdur etmeyecek, zamanlıca ödenecek bir sistem oluşturmaya karar kılındığını aktardı. “Ama yasal olarak doğal bir gecikme mi yaşanıyor, yoksa banka ile belediye arasında bir sorun mu var bilemiyorum. Çünkü alınan bu karar da hala gerçekleştirilmedi” dedi.

“Personel son aylık maaş, bayramlıklar ve üç aylık hayat pahalılığı artışını hala alamadı”

Naşit, 57 personelin yarısının fazlasının hala son maaşını alamadığını, maaşların parça parça ödenmeye başladığını söyledi. Bunun yanı sıra kimsenin bayramlıklarını ve üç aylık hayat pahalılığı olan artışı da alamadıklarını kaydetti. “Grev yaparak bu sorunlara dikkat çekme ve basına yansıtma kararı aldık. Talebimiz, belediyenin bir yol haritası çizerek giderlerini ölçmesidir. Sosyal hakların uygulanması, maaşların düzgün ödenmesini istiyoruz. Sendika bu süreçte personelin yanında bulunacaktır” diye konuştu.

“Belediyenin, personele borcunu ödeme potansiyeli var”

Naşit, 57 personele belediyenin, 100 Bin TL’den fazla borcu olduğunu, ancak bunun kapatılamayacak bir şey olmadığını söyledi. Naşit sözlerine şöyle devam etti: “Belediyenin su, kendisine ait tesisler ve faturalarla ilgili alacağı vergi borcu var. Belediye sıkı çalışarak iyi bir yönetim sergilerse bu sorunlar çözülebilir. Belediyenin durumu çok kötü değildir. Örneğin Mersinlik köyüne verilen suyu bütün köy bedava kullanıyor. Popülizm yapmadan gereken vergi alınırsa belediyenin maddi sıkıntısı kalmaz. Personel gereken fedakarlığı yapmıştır. Belediyenin de çabalaması ve uzlaşmanın yapılması gerekiyor. En önemli sorun, Başkan ile personelin arasındaki güvenin bozulmuş olmasıdır. Başkan, personelin güvenini kazanabilmek için girişimde bulunmalıdır”

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu:

“Belediye yasalarının reforma ihtiyacı var”

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, mevcut durumun kırsal kesimlerdeki belediyelerin sıklıkla yaşadığı bir durum olduğunu, bu konuda sürdürülebilir bir çözüm için reform gerektiğini kaydetti. “Bu ay maaşları parça parça ödüyoruz. 20’ye yakın personelimiz ödendi, ay sonuna kadar belediye gelirini topladıkça kalanlar da ödenecektir. Hayat pahalılığı ve sözleşmedeki zamlar, 180 Bin TL olan personel giderini 260 Bin TL’ye yükseltti. Ancak belediyenin geliri değişmediği için, bizi aşan bir hale geldi” diye konuştu.

Sennaroğlu, belediyenin tek gelir kaynağının halktan alınan vergiler olduğunu, halkın alım gücünün düştüğü için vergilere zam yapılmasını istemediklerini anlattı. “Çıkmazda değiliz ama bu süreci atlatmak için elimizden geleni yapacağız” diyen Sennaroğlu, bugün sendika ile görüşeceklerini bildirdi. Kırsal belediyelerin mevcut sistemle ayakta kalamayacağını belirten Sennaroğlu, reform gerektiğini vurguladı.

“Halkın belediyemize 2 Milyon 600 Bin TL vergi borcu var”

Sennaroğlu, “Örneğin trafik cezalarından, şehirler ayda 160 bin TL gelir elde ederken, biz 70 TL elde edebiliyoruz. Ercan Havaalanı, limanlar ve otellerden gelen bir gelirimiz yok. Bu yüzden, en azından ulaşım yollarının geliri bir havuza düşmeli ve toplanan gelir kırsal belediyelere bölüştürülmelidir” dedi. Belediyenin sadece konut vergileri ile ayakta durduğunu söyleyen Sennaroğlu, “1000 konutumuz var ve sadece buradan gelir alıyoruz. Belediyeyi 2014 yılında 5 Milyon TL borç ile aldım. Şu anda buna ekstra borç katmadan devam ettiriyorum. Türkiye kaynaklı projelerimiz vardı ancak 15 aydır oradan da 1 TL bile alamadık” şeklinde konuştu.

Geçmişe yönelik bir borç olmadığını aktaran Sennaroğlu, “Şimdiye kadar 9 istihdam yaptım, ama üç kişi de emekliye çıktı. Belediyemizin sorunu vergi toplayamamaktır. Bölgemizde tarım ve hayvancılık yaygındır. Geçtiğimiz senelerde kuraklık yaşandığı için oradan da bir darbe almıştık” dedi.

Başkan Sennaroğlu, dün sabah yapılan bir toplantıda bölge halkının belediyeye 2 Milyon 600 Bin TL borcu olduğunu tespit ettiklerini kaydetti. Sennaroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Eğer vergileri alabilsek bir sıkıntı yaşamazdık. Sahildeki tesislerden bir gelirimiz var ancak henüz deniz sezonu tam açılmadığı için bir şey kazanamadık. Karavan alanlarının hizmetini üstlenerek oradan kira ve vergi geliri almayı talep ettik. Belediyeyi toparlamak ve bu süreci atlatmak için gerekeni yapacağız.”