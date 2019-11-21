CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Eğitim Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri yapıldığı toplantıda “Bunlar gerçekten sektör mü yoksa üniversite mi?” diye sordu.

Hamzaoğulları eğitimde kalite konusunun önemine işaret etti.

“Üniversiteler toplu taşımacı mıdırlar üniversite midirler?” sorusunu da soran Hamzaoğulları, üniversitelerin taşımacılık faaliyetlerinden vergi alınıp alınmadığını sordu.

“Bana göre eğitim şu anda fakirler ve zenginler arasındadır. Zenginler ikiye ayrılır biri kolej diğeri sektörler” diyen Hamzaoğulları, eskiden köylü şehirli olan ayrımının şehirdeki iki kutup olarak ayrıldığını dile getirdi.

Hamzaoğulları bu kutuplaşmanın giderilmesi için herhangi bir adım atılıp atılmayacağını sordu.

Özel eğitim konusuna gereken önemin verilmediğini söyleyen Hamzaoğulları, kendi kızının disleksi olduğunu ve süreci birebir yaşadığını anlattı.

Hamzaoğulları okullardaki rehber öğretmenlere hizmet içi eğitim verilebileceğini dile getirdi.

Gelecek sene öğretmen akademisinin hiç mezun vermeyeceğini dile getiren Hamzaoğulları, bunun siyasetçinin işine geleceğini ancak “darbeyi Karpaz halkının yiyeceğini”savundu.

Hamzaoğulları köy okullarıyla ilgili adımlar atılmasını da istedi.

İskele’nin hızla geliştiğini ifade eden Hamzaoğulları, bölgede yeni okul ihtiyacı olduğunu kaydetti. Mehmetçik Ortaokulu konusunda gerekli adımların atılmasını isteyen Hamzaoğulları “Karpaz Ortaokulu’nun kapanması gerekir” ifadelerini kullandı.

Erenköy’de özel eğitim okuluna ihtiyaç olduğunu dile getiren Hamzaoğulları, Yeşilköy İlkokulu’nun özel eğitim okulu olması için gerekli adımların atılmasını istedi.