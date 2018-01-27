"Bugünün Gençleri" harika
Gençler Arasta'da pasta ve hellimli satarak evleri yanan yaşlı çiftte yardım toplamaya çalışıyor
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Kendilerini ‘Bugünün Gençleri” olarak tanıtan gençler Lefkoşa, Arasta’da kermes düzenledi. Daha önce de kanser hastaları için kermes düzenleyen gençler, bu kez kurdukları stantta ev yapımı pasta ve hellimli satarak, elde ettikleri geliri Küçük Kaymaklı’da evleri yanan yaşlı çifte bağışlayacak.
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Etiketler : Bugünün Gençleri, kermes, yardım
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