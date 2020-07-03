CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin YENİDÜZEN’e yaptığı “3 günlük PCR kiti kaldı” açıklamasına dikkat çekti, “1 Temmuz kararının verilmesinin ardından hızla yapılması gereken planlama ve organizasyon konusunda hangi noktada olduğumuzu gösteren bir örnekle daha karşı karşıyayız maalesef!” dedi.

Sosyal medyadan paylaşım yaparak görüşlerini açıklayan Erhürman “Rezervasyon yaptıranlar bu açıklamadan sonra ne yapsın mesela şimdi? Bu yönetim tarzıyla ne sağlık kalır ne de ekonomi!” dedi.

İşte Erhürman’ın açıklaması:

“İkinci dalgaya hazırız" açıklamasının üzerinden daha iki gün geçti. Bugün Sn. Bakan'ın açıklamasına göre elimizdeki test kitleri bizi yalnızca Pazartesi'ye kadar idare edebilir. Günlerdir söylediğimiz ve hızla giderilmesi mümkün olmayan eksiklikler yanında bu belki kısa sürede giderilebilir bir eksikliktir. Ama 1 Temmuz kararının verilmesinin ardından hızla yapılması gereken planlama ve organizasyon konusunda hangi noktada olduğumuzu gösteren bir örnekle daha karşı karşıyayız maalesef! Rezervasyon yaptıranlar bu açıklamadan sonra ne yapsın mesela şimdi? Bu yönetim tarzıyla ne sağlık kalır ne de ekonomi!”