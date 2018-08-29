Bu kez hastanede yüksek tansiyon

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde açıklama yapan sendika temsilcileri, Bakanlığın uygulamaya koyduğu “taşeron üstünden istihdamlarla sağlık hizmetlerinin verilmesi” uygulamasına son verilmemesi halinde süresiz grev dahil her türlü sert tedbirin uygulanacağını belirtti.

Devlete istihdam yönteminin belli olduğunun altını çizen sendika temsilcileri, dışarıdan mesleki yeterliliği belli olmayan kişilerin alelacele hastanede göreve başlatıldığını iddia etti.

Kendilerinin eyleminde “insan sağlığını riske etmeyecek yatılı servislerde ek mesai yapmadıklarını” vurgulayan sendika yetkilileri, Acil servislerde ve 112 hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığını da sözlerine eklediler.

Bakanlık tarafından yapılan uygulamanın “meslek onurunu ayaklar altına aldığını” öne süren söyleyen sendika yetkilileri, bu duruma asla izin vermeyeceklerini, söz konusu uygulamanın son bulmaması halinde süresiz grev de dahil olmak üzere her türlü mücadeleyi vereceklerini ifade ettiler.

Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim ile hastanede örgütlü sendika yetkilerinin konuyu görüşmek için bir araya geldiği öğrenildi.