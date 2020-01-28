



CTP Milletvekili Sıla Usar, “Halk Sağlığından Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerine Kadar Yaşanan Çöküşü Kim Durduracak” konulu konuşma yaptı. Usar, “İlaç bütçesini 30 milyon TL azalttınız. Aksamayacak dediniz, ama sağlıkta tedaviler aksıyor” dedi.

HIV virüsü taşıyan hastaların tedavisi konusunda konuşan Usar, “Bu tedavilerin aksatılmaması toplum sağlığı için önemli” dedi.

Corona virüsüne değinen, daha önce de salgına neden olan virüsün mutasyona uğradığını dile getiren Usar, “Virüs coğrafya gereği uzak görülebilir ama bu iş bir uçakla gelen yolcuya bakar. Salgın hastalıklarla ilgili tedbirlerin hassasiyetle yerine getirilmesi gerek” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı’nın kuş ve domuz gribi konusunda tecrübesi olduğunu söyleyen Usar, bu konu için de tecrübe gerektiğini vurguladı, bakanlığın malzeme alımı, sağlık personelinin eğitimi gibi konuların üzerinde durmasını istedi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin polikliniğindeki röntgen cihazıyla ilgili aksaklığa değinen Usar, hizmetlerin durmaması için Sağlık Bakanlığı bütçesinin etkin kullanılması gerektiğini vurguladı.

Faiz Sucuoğlu’nun Sağlık Bakanlığı dönemde “Sıcak suyu biz akıttık” açıklaması yaptığını söyleyen Usar, hastanede bu konuda yine sıkıntı olduğunu dile getirdi.

Konuşmasında, Lefkoşa Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na da bir çağrıda bulunan Sıla Usar, elektrikler kesik olduğu için Haspolat bölgesindeki 120 ağılda 13 Ocak’tan beri suların akmadığını söyledi, gereğinin yapılmasını istedi.

“Sıcak su akmıyor, klimalar bozuldu diye sağlık bakanlığı suçlanıyor…”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Usar’ı yanıtladığı konuşmasında sağlıkta sorunlar olduğunu belirterek, “Sağlık çöküyor diye bir şey yok. Benim dönemimde böyle bir çöküş yaşanmadı. Benden önce çökmeye başlasaydı önceki hükümetlerin buna engel olması gerekiyordu… Az ya da çok her sağlık bakanı sağlığa katkı koyuyor” dedi.

Corona virüsü ile ilgili gelişmeleri takip ettiklerini de belirten Pilli, “Gerekli tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz” dedi.

Bu virüsle ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nün de araştırmalarının sürdüğünü belirten Ali Pilli, “Önemli olan kalıcı tedbirlerin alınması. Her zaman hazırlıklı olmalıyız. Hastanede karantina için bir bölüm oluşturuyoruz. Yol haritamızı çizdik. Virüs umarım gelmez ama gelirse ve salgın olursa karantina servisini hastaneye dönüştüreceğiz” şeklinde konuştu.

Griple ilgili aşıların her zaman yapıldığını söyleyen Ali Pilli, bu konuda herhangi bir salgın olmadığını belirtti.

Domuz gribinin de gündeme geldiğini belirten Pilli, bu virüsün diğerlerinden farkı bulunmadığını, halkın panik yapmasına gerek olmadığını söyledi. Sağlık Bakanı, Batı Nil virüsüyle başarılı şekilde mücadele edildiğini dile getirdi.

Sıcak su ve benzer konularda sorunlar yaşanabileceğini ve bunların çözüldüğünü belirten Sağlık Bakanı, “Sıcak su akmıyor, klimalar bozuldu diye Sağlık Bakanlığı’nın suçlanması doğru değil. Hastane idareleri bu sorunları çözmeli” dedi. Bir soru üzerine Pilli, hastanelere bunun için bütçe verildiğini söyledi.

Onkoloji ve hematoloji servislerinde atılan adımlara işaret eden Pilli, AMATEM’in bir yıl içinde bitirileceğini dile getirdi. Pilli, Mağusa Devlet Hastanesi’ndeki başhekim sorunun çözüldüğünü de söyleyerek, başhekimin kamudan atandığını ve görevine başladığını vurguladı.

Sağlıktaki yatırımlara değinen Pilli, Girne’ye bir yıl içinde hastane kazandıracaklarını açıkladı. Ali Pilli, Güzelyurt Hastanesi’nin 3’üncü etabına başlanacağını duyurdu.

2’nci anjiyo ünitesinin de Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde açıldığını belirten Pilli, diyaliz servisinin de yenilendiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı, bazı küçük sorunlar olsa da randevu sisteminin iyi çalıştığını belirterek, sürenin bir haftaya inebilmesi için çalışıldığını dile getirdi.