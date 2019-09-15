Bu hastane, bu nüfusa YETMİYOR

Ülkenin tek tam donanımlı hastanesi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi artık ülke nüfusuna yetmiyor, yetemiyor. Tüm branşlardan doktorların 24 saat görevde olduğu hastane ne altyapısı ne de kapasitesiyle başvuran hastalara yeterli olamıyor.

Sağlığın “kalbi” konumundaki hastanede hastalar üst üste, alt alta hizmet bekliyor, hekim ve hemşireler başvurulara yetişebilmek için çabalıyor.

Hastalar ve hasta yakınları, “diğer şehir ve köylerdeki sağlık merkezleri daha donanımlı olsa, Lefkoşa’nın yükü de azalabilir. Çünkü her yerden buraya gelen hastalar var. Bu hem bize, hem de buradaki personellere işkence” yorumu yapıyor.

Hastane yetkilileri de altyapı, bina ve servislerdeki yetersizliğe dikkat çekerken, yeni bir hastanenin gerekliliği hakkında yorum yapıyor.

Ülkenin gelecek planlaması açısından “öncelik ne” sorusu bir kez daha gündeme geliyor.





Bu fotoğraf, önceki gün sabah saat 09.30 sıralarında, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Poliklinik Servisi’nde çekildi. Cerrahi, Nöroloji, Kadın Doğum ve Kulak-Burun-Boğaz için sırasını bekleyen hastaların bir bölümü objektife böyle yansıdı.

-----

Dr. Gülgün Vaiz: “Kutlamaları iptal edelim, hastane yapalım”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, tüm kurumların eğlenme ve kutlama faaliyetlerinin iptal edilmesi, bunlara 1 yıl harcanacak paraların da bir fonda toplanıp yeni bir Lefkoşa Devlet Hastanesi yapmaya ayrılmasını önerdi.

Dr. Gülgün Vaiz’in paylaşımı şöyle:

“Toplumda bir süredir eğlenme ve kutlama amaçlı harcanan paralar tartışılıyor. Tasarruf öneriliyor.Tüm bu görüşler dikkate alınmalı.

Kooperatifler uzmanların çok iyi bildiği gibi üretimde altın değerindedir.(Ben uzman değilim. Kişisel görüşümü ifade ettim.) Onları yok etmek değil yaşatmak gerek. Kooperatifin Hastanelerimize ve sivil topluma yaptığı katkıları da yakından biliyoruz.

ÖNERİYORUM; tüm kurumlar eğlenme ve kutlama faaliyetlerini iptal edip 1 yıl harcanacak paraları bir fonda toplayıp yeni bir Lefkoşa Devlet Hastanesi yapmaya ayırsınlar.

Acilen ülkemizin, halkımızın çağdaş bir hastaneye ihtiyacı var. Hepimizin yolu bir gün hastaneye düşer”.