Bu gurur hepimizin

Basın-Sen tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen Kutlu Adalı Basın ödüllerinde YENİDÜZEN gazetesi en iyi haber merkezi ve yılın haberi kategorisinde iki ayrı ödüle hak kazandı.

YENİDÜZEN gazetesinden Dila Şimşek “İzinsiz Kayıtsız Yatılı Din Kursu” haberi ile yılın haberi ödülünü, ülke gündemini derinden sarsan ve kabine değişikliğe giden yolu açan “Özel Jet Krizi” haberi ile de YENİDÜZEN Haber Merkezi, Basın-Sen Özel Ödülü’nü kazandı.

Dün akşam Büyük Han’da düzenlenen ödül törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı katıldı.

19’uncu Kutlu Adalı Basın Ödülleri’ni almaya hak kazanan isimler şu şekilde:

Kutlu Adalı Onur Ödülü: İsmail Kemal

Basın-Sen Özel Ödülü: Serhat İncirli

Hakan Çakmak Özel Ödülü: Senih Çavuşoğlu

Yeni Medya Ödülü: Haber Kıbrıs

Genç Basın Çalışanı Ödülü: Meyil Avcan

En İyi Haber Ödülü: Dila Şimşek (İzinsiz Kayıtsız Yatılı Din Kursu)

Yılın Videolu Haberi: Ertuğrul Senova (Geri dönmemek şartıyla Güney’e geçtiler)

Basın Emekçisi Ödülü: Afet İlban, Emine Uysal, İsmet Oyal, Onur Evrensel

Mesleğe Emek Verenler Ödülü: Fatma Tahsin Keleş, Erten Kasımoğlu, Fatma Oya Kişmir, Rasıh Reşat

Ayrıca Serhat İncirli de Basın Sen Özel Ödülü’nü almaya hak kazandı. Yılın En İyi Spor Ödülü, İbrahim Özsoy’a verildi.