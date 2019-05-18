‘BU BİR SUÇTUR’

Devrim DEMİR

"Ak Ocakları Derneği Başkanı" olduğu belirtilen Levent Kanioğluları, Afrika Gazetesi karikatür davasının kararının okunmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yargı sonucunu sorgulayan yorumlar yaptı, mahkeme içerisinden çektiği fotoğrafı yayınladı.

Levent Kanioğluları, “yargıyı taraflı olmakla” suçladı.

Sanık kürsüsünde Levent Şener ve Ali Osman Tabak’ın fotoğraflarını çekerek kendi sosyal medya hesabında paylaşan Kanioğulları, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında Levent’in “salonda sarhoş olduğunu kararı okuyan yargıcın ise kararı bir gün öncesinden sanıklara bildirdiğini” iddia etti.

“Mahkeme hapis emredebilir”

Mahkemeler Yasası 52. Maddesine göre mahkeme karar ve emirlerine uymayanlar cezalandırılabilir.

52. Maddeye göre, mahkeme salonunda görüntü alınmasının 3 yıla kadar hapisliği veya 50 bin TL’ye kadar para cezası verilebilir. Mahkeme, bu suça hapis cezası emredebilir.

Şefik: Mahkemede fotoğraf çekmek suçtur

YENİDÜZEN’e konuşan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Mahkemeler Yasası'na göre mahkeme salonlarında fotoğraf çekilmesinin suç olduğunu ve bu suçun Mahkemeler Yasası 52. Maddesi'nde açık olduğunu belirtti.

Reynar: Gerekli mercilerin harekete geçmesi gerekli

Mahkemelerde görüntü almanın suç olduğunu ve bunun Mahkemeler Yasası'nda açık olduğunu ifade eden Avukat Tacan Reynar, Afrika Gazetesi davasında hem yerli hem yabancı kalabalık bir basın grubunun olduğunu ve fotoğraf çekilmemesi için polis tarafından uyarıldıklarını kaydetti.

Reynar, yasanın herkes için geçerli olduğuna vurgu yaparak gerekli mercilerin bu aşamada harekete geçmesinin gerektiğini kaydetti.

***Bahse konu fotoğraf, suç kapsamına girmemesi için tarafımızdan şifrelenmiştir.