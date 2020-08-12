Brucella zararları ödeniyor
Ocak Temmuz döneminde Brucella hastalığından zarar gören üreticilere tazminatları ödenmeye başlandı.
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Ocak Temmuz döneminde Brucella hastalığından zarar gören üreticilere tazminatları ödenmeye başlandı.
Genel Tarım Sigortası Fonundan yapılan yazılı açıklamada, Brucella Eradikasyon Projesi kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvanları zarar gören üreticilere Ocak-Temmuz dönemine ait tazminatlarının bugün ödenmeye başlandığı kaydedildi.
Hayvanları zarar gören 13 üreticiye, 8 büyükbaş ve 119 küçükbaş vakası için toplam 75 bin 500 TL tazminat ödenecek.
Tazminat çekleri kimlik kartı ibraz koşuluyla Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alınabilir.
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Etiketler : Brucella
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