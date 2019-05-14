BRT'nin ilk müdürü Özer Berkem yaşamını yitirdi

BRT’nin Kurum kimliğine kavuşmasından sonra ilk müdür olan Özer Berkem bu sabah 80 yaşında hayata veda etti.

Türk Mukavemet Teşkilatında yer alan Özer Berkem, BRT’nin çok sesliliğe geçişinin planlayıcıları arasındaydı.

BRT’nin Kıbrıs Türkünün sesi ve kulağı olması için canla başla çalışan ve Kurum kimliğine bürünmesinden sonra ilk Müdürü olan Özer Berkem’in ölümü büyük üzüntü yarattı.

Yıllarca Müdürlük görevinde bulunan ve BRT’nin bugünkü konuma gelmesinde proje ve planlamaları ile büyük emeği olan Özer Berkem için yarın BRT’de saat 10.30’da tören düzenlenecek.

Evli ve iki çocuğundan dört torun sahibi olan Özer Berkem yarın kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.