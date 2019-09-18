Brexit sonrası Kıbrıs vatandaşlarına güvence

Britanya’nın Brexit Bakanlığı Basın Sözcüsü, “Birleşik Krallık’ta ikamet eden, çalışan ve eğitim gören 30 bin Kıbrıslının hakları hakkında açık ve net bir garanti verdik; Brexit’in herhangi bir senaryosu ne olursa olsun çalışma, eğitim gören ve ikamet eden Kıbrıslıların yardım ve hizmetlere erişim hakları konusunda bugününkinden tam olarak mutlak yasal kesinliğe sahip olacaklar” dedi.

Britanya’nın Brexit Bakanlığı basın sözcüsü, Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamada bulunarak, Britanya’nın Brexit Bakanı Stephen Barclay’nin AB üye ülkeler ile bir dizi temasta bulunacağını ve bu çerçevede bakanın Kıbrıs’ta temaslarda bulunacağını belirtti.

Sözcü, bu çerçevede Britanyalı Bakan’ın Avrupalı siyasetçiler ve iş dünyasının temsilcileri ile görüşeceğini ve Brexit konusundaki son gelişmeler hakkında bilgilendireceğini söyledi.

Sözcü, Bakan Stephen Barclay’nin hafta içerisinde AB üye ülkelerde temaslarda bulunacağını ve aynı zamanda AB Brexit Baş müzakerecisi Michel Barnier ile temaslarını yoğunlaştıracağını söyledi.

Bakan Stephen Barclay’nin Britanya’da ikamet eden Kıbrıs vatandaşları ile ilgili mesajı hakkında bir soruya sözcü, “Birleşik Krallık’ta ikamet eden, çalışan ve eğitim gören 30 bin Kıbrıslının hakları hakkında açık ve net bir garanti verdik; Brexit’in herhangi bir senaryosu ne olursa olsun çalışma, eğitim gören ve ikamet eden Kıbrıslıların yardım ve hizmetlere erişim hakları konusunda bugününkinden tam olarak mutlak yasal kesinliğe sahip olacaklar” yanıtı verdi.

Sözcü, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Britanya’nın AB’den çıkmasına kadar adada ikamet eden Britanya vatandaşlarının haklarını koruyacağı ile ilgili taahhüdünü memnuniyetle karşıladı ve diğer AB üye ülkelerinin de “AB’de ikamet eden Britanya vatandaşlarının haklarını korunması konusunda Kıbrıs’ın örneğini takip etmelidir” dedi.