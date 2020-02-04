CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Lefke’nin sorunlar yumağı haline geldiğini dile getirdi, Lefke halkının bitmek tükenmek bilmeyen sorunlarla boğuştuğunu belirtti.

CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, CMC arazilerinin Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından kiralanmaya başlandığına işaret etti, bunun bölgede büyük tepki yarattığını söyledi. Arazilerin kriter belirlenmeden ‘eşe dosta dağıtılmasının kabul edilemez’ olduğuna vurgu yapan Şahiner, “Bu kapı aralanırsa geriye dönülmez bir yola girilir” şeklinde konuştu.

CMC arazilerinde yürütme yetkisinin İçişleri Bakanlığı’na olduğuna da işaret eden Şahiner, arazilerin 9 yıllığına kiralandığını, bölge halkının da birbirine düşürüldüğünü belirtti.

Salahi Şahiner, CMC atıklarının ne denli büyük bir kirlilik kaynağı olduğunun defalarca konuşulduğunu ancak bu kirlilik yığınını bölgeden kazımak için büyük kaynak gerektiğini söyledi.

Şahiner, CMC arazilerinden bu pisliği kaldırılabilmesi için atıkların gelir yaratıcı şekilde kullanılması gerektiğini söyledi.

CMC arazilerinin Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından kiralanmaya başlandığını, bunun bölgede büyük tepki yarattığını söyleyen Şahiner, CMC arazilerinin değerlendirilmesinde birinci hedefin bölgedeki kirliliği temizlemek olması gerektiğini anlattı.

Bölge nüfusunun 12 bini geçtiğini, 11 binden fazla da öğrenci olduğunu belirten Şahiner, Doğancı kavşağı ile Lefke arasındaki yolun bir an önce tamamlanması gerektiğini belirtti.

Yağışlı günlerde suyun denize akmasını eleştiren Şahiner, yoğun su akışının bir şekilde yeraltı aküferlerine kanalize edilmesi gerektiğini söyledi.

Lefke Mahkemeler binası konusundaki son durumu soran Şahiner, bölge halkının binanın hızlı şekilde tamamlanıp kullanıma girmesini beklediğini kaydetti.