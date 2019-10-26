Boğaç “Müstakbel Aile” filminin senaryo danışmanlığını yaptı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Görevlisi Barçın Boğaç; yapımcı, yönetmen, oyuncu ve sunucu İlker Ayrık’ın, çekimleri Kıbrıs’ta devam eden yeni filmi “Müstakbel Aile”nin senaryo danışmanlığını yaptı.

Türkiye’nin en prestijli prodüksiyon şirketleri arasında yer alan Pervasız Yapım’ın yeni filminin, yönetmeni ve başrol oyuncusu olan İlker Ayrık’ın yanı sıra oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar, Zerrin Tekindor, Aslıhan Gürbüz ve Demet Evgar gibi ünlü isimler de yer alıyor. Film, 14 Şubat’ta Kıbrıs ve Türkiye ile aynı anda Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere ve Azerbaycan ve birçok ülkede de vizyona girmiş olacak.

Kıbrıs’ın güzelliklerini yansıtacak

Kıbrıslı yönetmen ve akademisyen Barçın Boğaç’ın senaryo danışmanlığını yaptığı ve Kıbrıs’ın çeşitli yerlerinde çekimleri devam eden filmde, damat rolündeki İlker Ayrık, senaryo gereği Kıbrıslı bir ailenin kızına aşık olup, Kuzey Kıbrıs'a yolu düşmüş bir karakteri canlandıracak. Kayınpeder damat ilişkisini konu alan Müstakbel Aile; damadın kayınpeder ile bir araya gelişi ve kendini Kıbrıslı kayınpederine sevdirmek için başından geçen komik olayları konu alıyor. Film, Kıbrıs kültürünü ve Kıbrıs’ın tüm güzelliklerini içermeyi hedefliyor. Filmin yapımcılığını üstelenen Pervasız Yapım ekibi, Kıbrıslı yönetmen Barçın Boğaç’tan senaryo danışmanlığı alarak, yerel dokuyu en doğru şekilde yansıtmayı hedeflediler. Yaptıkları açıklamalarda, bu filmi Kıbrıs kültürünü gerçek anlamda tanıtması için bir fırsat olarak da ele aldıklarını belirtken İlker Ayrık ve Pervasız Yapım ekibi, Kıbrıs’ı her şeyiyle çok beğendiklerini ve Kıbrıs’ta geçen bir film çekmekten ötürü çok mutlu olduklarını dile getirdiler.