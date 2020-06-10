BM izahat istedi

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü geçişlerin durumu ve iki toplumun yaşadığı sıkıntılar konusundaki endişelerini dile getirdi.

Kıbrıs Haber Ajansı’na konuşan BM Basın Sözcüsü Aleem Siddique, “İki taraf karşılıklı geçişlerin yeniden başlaması için birlikte çalışmaya devam etmek zorundadır, BM misyonu iki taraf ile de ilerleme kaydetmek için çalışmaya hazırdır” dedi.

Sözcü, yeşil hat üzerindeki geçişlerle ilgili BM’nin kuzeyden son duruma açıklık getirmesini istediğini de aktardı.

Siddique, BM’nin salgınla mücadele kapsamında alınacak her türlü sağlık önlemlerini desteklemekle birlikte, her iki taraftaki halkın yaşadığı sıkıntılar konusunda endişeli olduğunu vurguladı.

Haberde dün kuzeyden güneye, 8 işçi ile birlikte toplam14 kişinin geçiş yaptığı yazıldı.