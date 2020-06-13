Bizim bilim kurullarımız 1 Temmuz’la ilgili olarak endişe duyuyor mu ?

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sosyal medyadan yaptığı açıklamada Türkiye’deki coronavirüs vakalarının artmasına dikkat çekti.

Akıncı açıklamasında “Bizim bilim kurullarımız da 1 Temmuz’la ilgili olarak endişe duyuyor mu ?” sorusunu yöneltti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’de korona virüs vakalarında günlük sayı binin altına düşmüşken, son günlerde yeniden yükselişe geçti ve önce bine yaklaştı, sonra binin üzerine çıktı, bugün de 1495’e ulaştı. Şu an bir TC tv canlı yayınında konuşan bir bilim insanı bu durumu endişe verici bir gelişme olarak değerlendirdi. Bizim bilim kurullarımız da 1 Temmuz’la ilgili olarak endişe duyuyor mu ? Siyaseti doğru yönlendirmesini beklediğimiz sağlık uzmanlarımızın yüksek sesle düşüncelerini duyurmalarının gerekli ve zorunlu olduğu günlerden geçiyoruz. Türkiye ile ulaşım ve her alanda iletişim kuşkusuz hayati öneme haiz; bununla birlikte halkımızın sağlığını her şeyin üstünde tutma sorumluluğumuz var.”