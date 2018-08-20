Birincilik için raket salladılar

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından organize edilen sezonun ikinci puanlı “Plaj Tenis Turnuvası” tamamlandı.

10-11-12 Ağustos tarihleri arasında Mağusa Kocareis Holiday Resort Plajı’nda gerçekleştirilen “Plaj Tenis Turnuvası” küçükler 8-12 yaş, +13 yaş 5 takım, çift kadınlar 7 takım, çift erkekler 16 takım, karışık çiftler 15 takım olmak üzere dört kategoride 43 takım şampiyonluk mücadelesi verdi.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü bu sezon üçüncü kez puanlı olarak düzenlemiş olduğu turnuvaya Edip Elektronik ve Craliche Butik ana sponsor olurken, Kocareis Holiday Resort, Serena Group, Meysu, Powerade, Live Tv, Halken İnşaat, Shine Gözlük Saat, Address Estate, Kul Garaj, Castello Restoran, NMC Real Estate, Tourism Rent A Car, Dağlı Muhasebe, Ciddi Mutfak, Barış Bobinaj, Özkaraman Muhasebe, Ersal Gümrükleme ve Taşımacılık Ltd gibi bir çok sponsor olarak organizasyona katkı koydu.

ŞAMPİYONLAR

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen “Plaj Tenis Turnuvası” ana tabloda yarı final ve final maçları sonunda şampiyonlar belirlendi. Ayrıca turnuvada Fair Play ödülü ise Dilek İyihasırcı’ya verildi. Turnuvaya Çift Erkeklerde katılan Güney Kıbrıs’tan Andreas Artemiou-Anttonis Ataniou ikilisi de yarı finale kadar yükselme başarısı göstererek izleyicilerin beğenisini kazandı.

ÖDÜLLER DÜZENLENEN TÖRENLE VERİLDİ

Plaj Tenis Turnuvasında Tenis, Güneş, Kum, Deniz ve müzik eşliğinde eğlencenin buluştuğu organizasyonda sporcu ve izleyicilerin ilgisi ile beraber KKTF-GMBTK Puanlı Plaj Tenisi turnuvasında oynanan final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara kupa, madalya ve özel ödüller Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyon As başkanı Hasan Gazioğlu, eski başkan Saffet Barutçu, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü başkanı Cahit Kasapoğlu, yönetici Yusuf Kuloğlu, Mağusa Gelişim Akademisi başkanı Refik Hazır, BRT Spor Servisi Muhabiri Ahmet Ogan, Edip Elektronik Direktörü Ayşe Edip, Craliche Butik Direktörü Didem Doğruyol İrfanoğlu tarafından verildi.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından organize edilen puanlı Plaj Tenis Turnuvası’nda dereceye girenler şöyle oluştu;

Çift Erkeler

1.Mehmet Sonat-Yarkın Kuloğlu

2.Tahir Eray-Salim Erya

Çift Erkekler Alt Grup

1.Celal Konuklu-Mert Altay

2.Mustafa Arifoğlu-Derin Samioğlu

Çift Kadınlar

1.Melin Önkaya-Saadet Aktuğlu

2.Vivien Loardache-Özay Baturçu

Çift Kadınlar Alt Grup

1.İpek Civisilli-Arzu Çağın

2.Selma Gurani-Laika Karşıl

Karışık Çiftler

1.Vivien Loardache-Florin Sorodoc

2.Melin Önkaya-Yarkın Kuluoğlu

Karışık Çiftler Alt Grup

1.İzlem Civisilli-Celal Konuklu

2.Altan Caner-Rahme Veziroğlu

Küçükler

1.Nadir Çınarlı-Batur Evre

2.Cemal Konuklu-Toprak Altuntaş

3.Sahil Ece Yerebakan-Toprak Berkol

4.Alp Ratip-Beren Emirzadeoğulları