Bir zanlı serbest, diğeri tutuklu

Mağusa’da “Suç Gelirinin Aklanması” suçundan tutuklu bulunan İ.T ile A.K.K aleyhindeki soruşturma derinleşti.

Mali Şuçlarla Mücadele Amirliği, Kırgızistan asıllı A.K.K’nin hesabına Türkiye’den iki şahıs tarafından yüklü miktarda para yatırıldığının tespit etti, olayla ilgili Türkiye’de de soruşturma başlatıldı.

Dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılardan İ.T’nin tutukluluk süresi 8 gün daha uzatılırken, A.K.K. teminatla serbest kaldı.

Bulgular aktarıldı…

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis memuru Mehmet Davulcu olayla ilgili bulguları aktardı.

Zanlılar İ.T ile A.K.K’nin “Suç Gelirinin Aklanması” suçundan tutuklu olduğunu belirten polis memuru Mehmet Davulcu, zanlı A.K.K’nin hesabına Türkiye’den iki şahsın yüklü miktarda para yatırdığını ve bu kişilerin tespit edilerek Türkiye’de aleyhlerinde soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Zanlının gönüllü ifade verdiğini belirten Davulcu, aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Polis memurunu dövdü, kaçtı…

Polis tarafından el koyulan aracı açarak torpido gözüne gizlenen 97 bin 800 TL parayı almaya çalıştığı esnada kendisini fark eden görevli polisi döverek kaçmayı başaran zanlı İ.T’nin Girne’de tasarrufunda 125 bin 500 TL ile tutuklandığını anımsatan Davulcu, soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

Davulcu, Tan’ın tutuklanmasının ardından 2 kişinin hesap kullandırdığı için tespit edilerek tutuklandığını kaydederek soruşturmanın genişletildiğini ve zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Soruşturma sürüyor…

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Mesutoğlu, zanlı A.K.K’nin ise davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak 5 bin TL nakdi, 100 bin TL şahsi ve KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 50 bin TL’lik kefalet senedi ile serbest kalmasına karar verdi.