BİR KADININ VE BİR ÜLKENİN ANILARI

bir kadındı ve gözleri intihar

sevgilisi sürgündü ve anıları bir ülke

zeytinyağı tenekelerinde çiçekleriyle

başka kentler çevrelerdi kentleri

yasak kentler / ötekiler

bir ülkeydi ve bir kadındı imgeler

çingeneler / zakkumlar / beşibiryerdeler

sevgilisi rehindi ve bilekleri kesik

bodrum kokan soluklarıyla

başka çocuklar çevrelerdi çocukları

yasak çocuklar / ötekiler

kadınlar sürekli tığ örerdi ve yoktu anıları

ve sokaklar sanki

geceyarısı uyanmış erkekler kalabalığı

bir kadındı / bir ülkeydi / kapanmazdı artık yarası

LALE MÜLDÜR

