Lefkoşa23 °C

  1. HABERLER

  2. DERGİLER

  3. BİR KADININ VE BİR ÜLKENİN ANILARI
BİR KADININ VE BİR ÜLKENİN ANILARI

BİR KADININ VE BİR ÜLKENİN ANILARI

LALE MÜLDÜR

A+A-

 

bir kadındı ve gözleri intihar
sevgilisi sürgündü ve anıları bir ülke
zeytinyağı tenekelerinde çiçekleriyle
başka kentler çevrelerdi kentleri
yasak kentler / ötekiler

 bir ülkeydi ve bir kadındı imgeler
çingeneler / zakkumlar / beşibiryerdeler
sevgilisi rehindi ve bilekleri kesik
bodrum kokan soluklarıyla
başka çocuklar çevrelerdi çocukları
yasak çocuklar / ötekiler

kadınlar sürekli tığ örerdi ve yoktu anıları
ve sokaklar sanki
geceyarısı uyanmış erkekler kalabalığı
bir kadındı / bir ülkeydi / kapanmazdı artık yarası

LALE MÜLDÜR 
 

Bu haber toplam 133 defa okunmuştur
Etiketler :
Gaile 450. Sayısı

Gaile 450. Sayısı

Önceki ve Sonraki Haberler