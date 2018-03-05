BİR KADININ VE BİR ÜLKENİN ANILARI
LALE MÜLDÜR
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bir kadındı ve gözleri intihar
sevgilisi sürgündü ve anıları bir ülke
zeytinyağı tenekelerinde çiçekleriyle
başka kentler çevrelerdi kentleri
yasak kentler / ötekiler
bir ülkeydi ve bir kadındı imgeler
çingeneler / zakkumlar / beşibiryerdeler
sevgilisi rehindi ve bilekleri kesik
bodrum kokan soluklarıyla
başka çocuklar çevrelerdi çocukları
yasak çocuklar / ötekiler
kadınlar sürekli tığ örerdi ve yoktu anıları
ve sokaklar sanki
geceyarısı uyanmış erkekler kalabalığı
bir kadındı / bir ülkeydi / kapanmazdı artık yarası
LALE MÜLDÜR
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