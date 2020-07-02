Girne’den Lefkoşa’ya yürüyüş eylemi düzenleyen Birleşik Eylem Komitesi, ekonomik sorunlarına dikkat çekiyor. Eylemciler Başbakanlık önüne geldi, bir eylemci fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Başbakan Ersin Tatar aracından inerek eylemcilerin yanına geldi, kısa bir açıklama yaptı.



Eylemciler, bu sabah saat 07.00 sularında Mete Adanır Stadyumu, Girne Gençlik Merkezi (GİGEM) önünde toplanarak Lefkoşa’ya doğru yürüyüşe geçti. Eylemciler saat 16.00 sıralarına Gönyeli Çemberine geldi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da eylemcilerin arasına katıldı.

Bir süre önce “Hükümet Yüzünü Bize Dön” sloganıyla kurulan, pandemi dönemindeki kapanma nedeniyle yaşadıkları ekonomik sorunlara dikkat çeken komite, ülke kaynaklarının eşit ve adil paylaşımını, ekonomik paket hazırlanırken bu esasların dikkate almasını talep ediyor.

Komite dün, Başbakanlık önünde çadır kurmuş, Birleşik Eylem Komitesi adına burada bir açıklama yapan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Koordinatörü Hürrem Tulga, “Çadırımız taleplerimiz yerine getirilene kadar da burada kalacak” demişti.

Tulga, bir süre önce Lefkoşa, Mağusa ve Girne’de halkı bilgilendirmek için açıklamalar yaptıklarını, 15 gündür sürekli taleplerini dile getirdiklerini ve 3’üncü aşamaya taşıdıkları eylemlerinde artık seslerini daha yüksek perdeden duyuracaklarını dile getirmişti.

Komite neler talep etmişti?

Devletin, kapanma nedeniyle başlayan ekonomik sorunları çözmediği gerekçesiyle eylem kararı alan komite, tüm kesimlerin sorunlarını çözmek için mücadele yürüttüğünü açıklamıştı.

Bir dizi talep ile yola çıkan eylemin, sadece belirli kesimler için olmadığı, toplumsal olduğu da ifade edilmişti.

Komite taleplerini şöyle sıralamıştı:

“Salgın döneminde kapatılmış işyerleri için sağlanan maaş desteği sene sonuna kadar devam etmelidir. Sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ödemelerinin 3 aylık kısmı devlet tarafından karşılanmalı ve yıl sonuna kadar olan ödemelere de katkı yapılmalıdır. Reel sektöre yönelik destekler kapsamında uzun vadeli ve düşük faizli kredi ve hibe programları derhal açılmalı, bunun miktarı da süreç içerisinde ekonomik açıdan hasar görmüş tüm işletmeleri kapsayabilecek düzeyde olmalıdır. Bu kredilerin ilk ödemesi 6 ay sonra başlamalıdır. Aynı şekilde, açılmaya rağmen işletmelerde ortalama iş kaybı yüzde 60’lar düzeyinde olduğu için, var olan borç ve kredi taksitleri faizsiz en az yılsonuna kadar ötelenmelidir.

Vakıflara ve devlete ait işyerlerinde kira ödeyerek faaliyet gösteren işletmelere ya yüzde 50’ler oranında kira indirimi, ya da kira desteği şeklinde bir kolaylık sağlanmalı ve bunun süresi de yılsonuna kadar olmalıdır. Bu uygulama Sanayi arsalarını da kapsamalıdır. Ayrıca özel kişilere ödenen döviz cinsinden kiraların da TL’ye dönmesi için kararname çıkarılmalıdır. Özelde de yüzde 30 katkı yapılmalıdır. Hükümet elindeki veya gelecek kaynakların harcamalarını planlarken sektör temsilcilerinin görüşlerini almalıdır.

Elektrik fiyatlarında işletmelere belli bir kilovata kadar sübvansiye yapılmalıdır. Emlak vergisi ve su parası gibi yerel idarelerin kontrolündeki hizmet bedeli, vergi ve harçlarda da anlamlı bir indirime gidilmelidir. Ödemelerin zamana yayılarak yapılması sağlanmalıdır. Tüm araçlar için alınan seyrüsefer ve muayene ücretlerine geriden gelenler de dâhil yılsonuna kadar indirim yapılmalıdır. Üretimi çoğaltmak, katma değer artışını teşvik etmek ve sağlamak için tüm önlemler alınmalıdır. Uzun vadeli çalışmalar yapılmalıdır. Tekelleşme yerine sektörlerin birbirini tamamlaması, dayanışma içinde olması sağlanmalıdır. Turizme nitelik kazandırılmalı, halka açılmalı, üniversitelerin ticari faaliyetleri durdurulmalıdır.

Her şey dahil modelinden vazgeçilmeli, ürün tüketimi içeriden sağlanmalıdır. Üniversitelere nitelik kazandırılmalı, giriş kriterleri belirlenmelidir. Mesleki eğitim söylem olmaktan çıkarılmalıdır. Gelir dağılımındaki adaletsizliğin düzeltilmesi için iş tanımları yapılmalı, çalışma saatleri düzenlenmelidir. Tek tip sosyal güvenlik sistemine geçilmelidir. Belirli zamanlarda, örneğin Ağustos ayında, elzem iş yerleri ve yine elzem devlet kurumları dışında kalan iş yerlerinin kapanacağı bir sistem oluşturulmalıdır. Genel sicil affı için ivedilikle gereken yapılmalıdır. Kapıların daha güvenli ve en erken zamanda açılabilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Pandemi Hastanesi derhal kurulmalıdır”.

Sorunların ortak olduğu bu nedenle çözümlerin de ortak olması gerektiği kaydedilen Birleşik Eylem Komitesi açıklamasında “Sonumuzu, iflasımızı bekleyemeyiz! Ya kaos büyüyecek, ya da düzen sağlanacak”

KANBER: “BU ESNAFIN HAKKINI ARAMAYA YÖNELİK BİR DEMOKRASİ YÜRÜYÜŞÜDÜR”

Birleşik Eylem Komitesi adına açıklama yapan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, Birleşik Eylem Komitesi’nin başlattığı eylemlerinin 3. ayağında bugün Girne’den Lefkoşa’ya yürüyüş gerçekleştireceklerini belirtti.

“Amacımız yıllardır sürdürdüğümüz toplumsal fayda odaklı mücadeleyi devam ettirmek” diyen Kanber, hükümetin ikinci ekonomik paketi sivil toplum örgütlerini, halkı ve meslek örgütlerini dikkate almadan hayata geçirdiğini savundu. Kanber, hükümetin hazırladığı bu paketin topluma fayda sağlamadığını söyledi.

Sivil toplum ve meslek örgütleri olarak kararlara doğrudan katılım talep ettiklerini vurgulayan Kanber, işyerlerinin kapandığını, çalışanların işten çıkarıldığını, kapıların kontrolsüzce açıldığını, yeni vaka görülmeye başlandığını, kaygılarının doğru olduğunu kaydetti.

Olanakların, esnafa zanaatkara, üreticiye eşit dağıtılması gerekirken hükümetin daha çok zümrelerin baskına karşılık verdiğini, onlara fayda sağladığını savunan Kanber, “Bu, esnafın hakkını, hukuka aramaya yönelik bir demokrasi yürüyüşüdür” dedi.

Kanber, yürüyüşe ve eyleme katılan katkı ve destek sağlayan herkese teşekkür etti.



GÜNGÖRDÜ DESTEK VERDİ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de bu eyleme destek belirtti.

Toplumun zor bir süreçten geçtiğini kaydeden Güngördü, hükümetin bu zorlu süreçte, yıllarca vergisini veren, yatırımını yapan, istihdam yaratan esnafa yönelik, daha farklı politika izlemesi, kolaylık sağlaması gerektiğini ifade etti.

Güngördü, esnafa başlattıkları mücadeleyi güç birliği içinde yürütmesi çağrısında bulundu.

Daha sonra eylemciler, Girne Belediyesi yeni hizmet binası önünden Lefkoşa’ya doğru yürüyüşe geçti.

Esnaf, zanaatkar ve sektör temsilcilerinin Lefkoşa’ya yürüyüşünde sektörleri temsilen araçlar da yer aldı.

Komite üyeleri saat 16.00’da Gönyeli kavşağına ulaşmayı hedefliyor. Esnaf da saat 16.00’da kepenk indirecek. 17.30’da Başbakanlık ışıklarında olunacak, büyük eylem 18.00’de Başbakanlık önünde başlayacak.

Başbakanlık önüne dün akşamüzeri çadır kuran Birleşik Eylem Komitesi adına açıklama yapan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, talepleri yerine getirilene kadar çadır eylemlerinin süreceğini açıklamıştı.

Komiteye, KAR-İŞ ve KITSAB da desteklerini açıklamıştı.