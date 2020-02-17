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Bir eylem bir toplantı ve yüreğimize kazınan kareler…

Bir eylem bir toplantı ve yüreğimize kazınan kareler…

On yıllardır Kıbrıs’taki çözümsüzlüğün ve çürümenin bir sembolü haline dönüşen Kapalı Maraş’ta yapılan toplantının protestosundan geriye çok konuşulan ve sosyal medyada paylaşılan bu kareler kaldı.

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On yıllardır Kıbrıs’taki çözümsüzlüğün ve çürümenin bir sembolü haline dönüşen Kapalı Maraş’ta yapılan toplantının protestosundan geriye çok konuşulan ve sosyal medyada paylaşılan bu kareler kaldı.

Tuttuğu pankartta “Burası benim evim, geçmeme izin verin” yazan, Maraş’ta evini, anılarını ve çocukluğunu bırakan Celia Hadjihambi Habibi’nin sözleri ise hala yürek dağlıyor.  “Benim evim burada, 46 senedir göremediğim evim. Geçiş noktaları açıldığından beri her fırsatta gelip uzaktan izlediğim mahallem burası. Ama benim geçmeme izin verilmiyor. Kendi evime ben gidemiyorum, ama başkalarının gidişini izliyorum”

 

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Polisin Kapalı Maraş kapısına geçişlerini engellediği eylemciler ise “Bunca araç içeri girebilirken biz neden giremiyoruz?” diyerek isyanlarını dile getirmişti.

 

 

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