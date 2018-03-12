Binatlı’nın umutlarını Ozanköy tüketti: 0-2

K-Pet Süper Lig’in 22. haftasında Ozanköy konuk olduğu Binatlı deplasmanında 2-0 galip gelerek rakibine şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşattı. Ozanköy uzun zaman sonrada galibiyet ile tanışarak az olan alt sıralardan kurtulma ihtimalini biraz daha güçlendirdi. Konuk Ozanköy’e galibiyeti getiren golleri 79. ve 90+1. dakikada eski bir Binatlı futbolcusu Israel Abia kaydetti. Binatlı aldığı bu mağlubiyet ile 37 puan’da kalırken liderin 12 puan gerisinde kalarak şampiyonluk ümitlerini tüketti. Ozanköy ise puanını 14’e çıkardı.

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Hakan Muhtaroğlu, Özal Çağlayan, Engin Akkagün

BİNATLI

Yusuf Yontar

Şenol Şoför

Erbay Bertiz

Burak Sarıkaya

(Dk.59 Erencan)

Kemal Uçaner

Reşit Erişik

Taner Bingöllü

(Dk.46 Mehmet Neşe)

Peter

Mehmet Erol

Çağdaş Arslan

(Dk.68 Mustafa)

Kemal Yıldırım

TD: Hasan Topaloğlu

OZANKÖY

Mehmedemin İlter

Hasan Yanaroğlu

Zihni Temelci

Saydam Soy

Lewis Mike

Ahmet Biçen

(Dk.87 Murat)

Serhan Aydınel

Alpay Eminoğlu

(Dk.79 Mustafa)

Gauıs Namke

İsrael Abia

Bekir Yıldız

TD: Mehmet Bolkan

GOLLER: Dk.79 ve Dk.90+1 Israel Abia (Ozanköy)