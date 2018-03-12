Binatlı’nın umutlarını Ozanköy tüketti: 0-2
Ligin son sırasında yer alan Ozanköy, deplasmanda Binatlı’yı iki golle geçti, uzun zaman sonra galip geldi
K-Pet Süper Lig’in 22. haftasında Ozanköy konuk olduğu Binatlı deplasmanında 2-0 galip gelerek rakibine şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşattı. Ozanköy uzun zaman sonrada galibiyet ile tanışarak az olan alt sıralardan kurtulma ihtimalini biraz daha güçlendirdi. Konuk Ozanköy’e galibiyeti getiren golleri 79. ve 90+1. dakikada eski bir Binatlı futbolcusu Israel Abia kaydetti. Binatlı aldığı bu mağlubiyet ile 37 puan’da kalırken liderin 12 puan gerisinde kalarak şampiyonluk ümitlerini tüketti. Ozanköy ise puanını 14’e çıkardı.
STAT: Üner Berkalp Stadı
HAKEMLER: Hakan Muhtaroğlu, Özal Çağlayan, Engin Akkagün
BİNATLI
Yusuf Yontar
Şenol Şoför
Erbay Bertiz
Burak Sarıkaya
(Dk.59 Erencan)
Kemal Uçaner
Reşit Erişik
Taner Bingöllü
(Dk.46 Mehmet Neşe)
Peter
Mehmet Erol
Çağdaş Arslan
(Dk.68 Mustafa)
Kemal Yıldırım
TD: Hasan Topaloğlu
OZANKÖY
Mehmedemin İlter
Hasan Yanaroğlu
Zihni Temelci
Saydam Soy
Lewis Mike
Ahmet Biçen
(Dk.87 Murat)
Serhan Aydınel
Alpay Eminoğlu
(Dk.79 Mustafa)
Gauıs Namke
İsrael Abia
Bekir Yıldız
TD: Mehmet Bolkan
GOLLER: Dk.79 ve Dk.90+1 Israel Abia (Ozanköy)
Fotoğraf: Hüseyin ÖZBARIŞCI