“Bilim Kurulu'nun görüşünü duymak istiyoruz”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman bazı dairelerin, iş yerlerinin açılmasının konuşulduğuna işaret ederek, “Kamuoyuyla önce bilim kurulunun ortaya koyduğu verileri, bilgiyi paylaşıp, kararları ondan sonra açıklamak neden bu kadar zor anlamak mümkün değil!” diye konuştu. “Bilim Kurulu'nun (kurullarının) görüşünü, belirlediği koşulları duymak istiyoruz” diyen Erhürman şunları kaydetti:

“Bazı dairelerin, iş yerlerinin açılması konuşuluyor yine. Bir kez daha gereksiz tartışmalara, ayrışmalara, çatışmalara sürüklemeyin bizi. Bilim Kurulu'nun (kurullarının) görüşünü, belirlediği koşulları duymak istiyoruz. Kamuoyuyla önce bilim kurulunun ortaya koyduğu verileri, bilgiyi paylaşıp, kararları ondan sonra açıklamak neden bu kadar zor anlamak mümkün değil!”