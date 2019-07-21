Bilgi ve tecrübe ile mezun oldular…

Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi mezuniyet töreni Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi-Büyük Salon’da gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, Sivil Savunma Başkanlığı Lefkoşa Bölge Amiri Alkan Gedikoğlu, öğretim üyeleri, aileler ve mezunlar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu birer konuşma yaptı. Törende, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden Uzm. Vasviye Çakırtaş ve Uzm. Gözdem İlkay’ın yaptıkları müzik dinletisi ile İnşaat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Anoosheh Iravaniain’in müzik dinletisi büyük beğeni topladı. Yakın Doğu Üniversitesi Dans Okulu öğrencilerinin Latin Dans gösterisi de izleyenlerden tam not aldı.

Fakülte başarılarından söz etti…

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, öğrencilere diplomalarının gelecek başarıları bir anahtar olacağını belirtti.

İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi’nde 41 değişik ülkeden gelen 1200’den fazla lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Gökçekuş, bölüm birincisinin Zimbabve’den, bölüm ikincisi ve üçüncüsünün de Filistin’den geldiğini söyledi.

Fakültenin akademik başarılar ve bilimsel yayınlar ölçütlerine göre 2017-2018 akademik yılı için “En iyi Fakülte” ödülünü aldığını dile getiren Prof. Dr. Gökçekuş, “Üniversite Yayın Onur Ödülünü’’ kazanan Prof. Dr. Vahid Nourani’ye, “Genç Araştırmacı Ödülü”nü alan Dr. Shaban Albraka’ya ve fakülte genel başarısına katkı koyan hocalarımız Prof. Dr. Derin Orhon, Prof. Dr. Kabir Sadeghi, Doç. Dr. Rifat Reşatoğlu ve Doç. Dr. Fidan Aslanova’yı başarılarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, sözlerinin sonunda mezun olan öğrencileri kutlayarak gelecek hayatlarında ve kariyerlerinizde başarılarla iyi şanslar diledi.

Gürkan Yağcıoğlu; “Size verilen yetki ve sorumlulukları toplum adına faydalı olacak biçimde kullanmanız gerektiğini asla unutmayınız...”

Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu da törende yaptığı konuşmada, evrensel bir meslek sahibi olacak olan mezunlara öğütler verdi.

Yağcıoğlu şunları dile getirdi: “Bugün buradan birer inşaat mühendisi olarak çıkacaksınız. Evrensel bir meslek sahibi olacak olan sizlere şunu söylemek isterim ki: inşaat mühendisliği mesleğinin 1. Temel özelliğinin ‘dürüstlük’ olduğunu, size verilen yetki ve sorumlulukları bu bilinçle toplum adına faydalı olacak biçimde kullanmanız gerektiğini asla unutmayınız. İnşaat mühendisliği meslek disiplini altında birçok bilim dalı bulundurmamız ve binalardan köprülere, yollardan barajlara, su kanallarından tünellere kadar insanlığın ihtiyaç duyduğu tüm alanlara dokunuyor ve bu yönde hizmet veriyor olmamızdır. Bu bağlamda inşaat mühendisleri kendilerine emanet edilen dünyada can ve mal kayıplarının en az düzeyde yaşanacağı, ekonomik ama güvenli yapılar inşa edip; sürdürülebilir yaşam kalitesini artırmak amacıyla mesleki bir yetkinlik, etik bir davranış, geniş bir iş birliği içinde olmalıdır. Mesleğimiz yanı sıra tecrübe çok önemlidir. Dolayısıyla sizlerin bu bilinçle hareket etmenizi ve çevrenizde tecrübeli meslektaşlarınızla yakın ilişkiler içerisinde olmanızı tavsiye ederim. Bugün alınacak diplomalar sizlere ve tüm insanlığa hayırlı olsun.’’

Üniversite misyonu ve vizyonundan bahsetti…

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt da yaptığı konuşmada,

İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi’nin 2018 yılı içerisinde en başarılı fakülte seçildiğini anımsatarak, toplam bilimsel makale yayınlarımız içerisinde de en fazla yayın yapan fakülte olduğunu belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesinin misyonu ve vizyonundan bahseden Doç. Dr. Kurt, “Üniversitemiz 4. Nesil bir üniversitedir. Üniversitemiz bu misyonu benimsemiştir. Bütün eğitim, araştırma süresince akıllı sistemlerin uygulamaya girmesi için, bütün kapasitesini ve potansiyelini bu yönde kullanıyor. Üniversitemiz çalışmaya, üretmeye devam edecek. Hedefimiz dünyada ilk 500 üniversitenin içerisinde olmak. Yaptığımız hesaplamalar aslında bizim orada olduğumuzu gösteriyor ama 5 yıl önceki performans dolayısıyla o listeye girmemiş durumdayız. Büyük ihtimalle gelecek sene ilk 500’ün içerisine girmiş olacağız. Dünya da on binlerce üniversite arasından ilk 500’e girmek büyük bir başarıdır. Biz yolumuzu böyle belirledik, böyle devam edeceğiz. Üretmeye, öncülük etmeye devam edeceğiz. Üniversitemiz araştırma ve inovasyon üniversitesidir” şeklinde konuştu.

Yusuf Sakin; “Yakın Doğu’yu temsil eden bir mühendis olarak buradan ayrılıyorum”

Törende Fakülte birincisi İnşaat Mühendisi Edward Kanokanga ile İnşaat Mühendisliği Türkçe Bölüm birincisi Yusuf Sakin de birer konuşma yaptı.

Yapılan konuşmalarda, Ülkesine ve toplumuna kendi hikayesini yazdırabilecek öğrenci yetiştirme uğraşında olan Kıbrıs’ın en güzide üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesinden mezun olmanın mutluluğu ve gururuna vurgu yapıldı.

Yusuf Sakin yaptığı konuşmada, “Yakın Doğu’yu temsil eden bir mühendis olarak buradan ayrılıyorum. İnşaat mühendisliği bölümünün güçlü ve zorlu eğitiminin verdiği güvenle yakın doğu ailesini hissederek hikayeme devam edeceğim. Mezun olduğum bu güzel günde başta ailemin özellikle annemin bana sağladığı tüm çaba ve emeklere, bugüne kadar engin bilgilerini veren hocalarıma ve yanlarında olmaktan, bir şeyler paylaşmaktan her zaman zevk aldığım arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Dereceye giren mezunlara madalya ve diploma takdimi yapıldı…

Konuşmaların ardından fakültede dereceye giren öğrencilere Rektör yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş tarafından madalyaları ve diplomaları takdim edildi. Ardından diploma törenine geçildi Tören kep atma töreni ile sona erdi.