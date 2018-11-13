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Beton mikseri devrildi

Beton mikseri devrildi

Çatalköy’de dün akşam meydana gelen trafik kazasında beton dolu kamyon yokuş aşağı geri akması sonucu yoldan çıkarak devrildi.

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Çatalköy’de dün akşam meydana gelen trafik kazasında beton dolu kamyon yokuş aşağı geri akması sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Çataköy’de Şahinler Sokak üzerinde yokuş yukarı seyreden Abdülmecit Akıncı ( E-25) yönetimindeki beton mikseri, yokuş yukarı seyrettiği esnada aracın geri akmasıyla birlikte devrilerek kazaya yol açtı.

Kaza sonucu herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, polisin olay ile ilgili araştırmasının devam ettiği bildirildi.

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