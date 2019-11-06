"Beşli görüşmenin kapısı aralanmalı"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 25 Kasım’da Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılacak üçlü görüşme sürecini desteklemek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere başlattığı ziyaretlerin ilkini AKEL’e gerçekleştirdi. Genel Başkan Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, bu sabah AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve heyetiyle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Görüşmenin sonunda basına açıklama yapan Genel Başkan Erhürman ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, 25 Kasım’da Berlin’de yapılacak olan üçlü görüşmenin Kıbrıs halkları açısından büyük önem taşıdığını ve bu görüşmenin ardından garantör ülkelerin de katılacağı beşli görüşme kapısının aralanması gerektiğini kaydetti. Erhürman’a AKEL ziyaretinde Kadın Örgütü Başkanı Sıla Usar İncirli, Lefkoşa milletvekili Özdil Nami ve MYK üyeleri Asım Akansoy ile Muhittin Tolga Özsağlam eşlik etti.

ERHÜRMAN: GENEL SEKRETERİN VE LİDERLERİN BERLİN’DE İRADE GÖSTERMESİNİ BEKLİYORUZ

Basın açıklamasında konuşan Genel Başkan Tufan Erhürman, 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleştirilecek zirvede iki liderden siyasi irade göstermelerini beklediklerini kaydetti. Crans Montana zirvesinden sonra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, geçmiştekilerden farklı, sonuç odaklı, geçmiş mutabakatların kabulüne dayanan ve ucu açık olmayan bir müzakere sistematiği gerektiğini söylediğini anımsatan Erhürman, başta siyasi eşitlik olmak üzere Kıbrıs Sorununa ilişkin temel parametrelerin ne olduğunun da belli olduğunu dile getirdi. Erhürman, son olarak bu yıl çıkan BM Güvenlik Konseyi kararıyla siyasi eşitliğin ve içeriğinin bir kez daha teyit edildiğinin altını çizdi ve Guterres’in Crans Montana’dan sonra yaptığı açıklamalara ve özellikle siyasi eşitlikle ilgili Güvenlik Konseyi kararlarına sahip çıkma iradesini göstermesinin önemine vurgu yaptı.

BEŞLİ GÖRÜŞMENİN KAPISI ARALANMALI

Berlin’deki üçlü görüşmede BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in açıklamalarında yer alan unsurlar ve Güvenlik Konseyi kararları çerçevesi içinde hareket edilmesi halinde akabinde beşli görüşmenin mümkün olabileceğini ifade eden Tufan Erhürman, “hem iki tarafın siyasi iradesi, hem de Genel Sekreter’in bugüne kadarki BM müktesebatına ve Crans Montana’dan sonra söylediklerine sahip çıkma iradesi Berlin’de belirleyici olacaktır” dedi. Erhürman, çabalarının Berlin’den beşli görüşmenin kapısı aralanarak çıkılmasına katkı koymak olduğunu belirtirken, 25 Kasım’daki zirvenin ardından AKEL ile yeniden bir araya geleceklerini açıkladı.

KİPRİANU: SİYASİ İRADE GÖSTERİLİRSE FAZLA ZAMANA GEREK OLMAZ

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da, Berlin’de yapılacak üçlü zirvede Guterres Çerçevesindeki 6 noktada anlaşmaya varabilmek için siyasi irade gösterilmesi gerektiğini, bu iradenin ortaya konması halinde çözüme ulaşmak için çok fazla zamana gerek kalmayacağını söyledi. Kiprianu, üçlü görüşmenin ardından iki parti heyetinin yeniden bir araya gelip durumu değerlendireceğini ve Kıbrıs Sorununun çözümüne ve ondan sonraki sürece katkıda bulunacak ortak çalışmaları birlikte gerçekleştirmeyi hedefleyeceklerini ifade etti. Kiprianu, “Arzumuz bu üçlü buluşmanın beşli konferansın yolunu açmasıdır ve bu konferansta da BM Genel Sekreteri’nin çerçevesini, bugüne kadar varılan görüş birliklerini içeren ve BM kararları ile Doruk Anlaşmalarını temel alan referans şartlarının benimsenmesidir” dedi.