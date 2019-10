“Ben mucizeyi yaşadım”

“İyileşmeyi kendimde hissettiğimde hayata başka türlü bakmaya başladım. Umut, hayatı sevme, her şey geri geldi. Sonra bir şeyi daha öğrendim; herkesin hastalığı farklıdır. Herkesin hastalığı kendine göredir. Hiçbir şekilde umutsuz olmamak gerekir. Bunu öğrendim ve ondan sonra hiçbir şeyi reddetmedi.”

Rabia İlban… ‘Bir çizik’ dedi geçiştirdi, doktora gitmedi, eve gelen doktorların tedavisini reddetti, memesi eridi, sedye ile hastaneye kaldırıldı, 4 ay gibi kısa bir sürede tedaviye yanıt verdi.

Fayka Arseven KİŞİ

Rabia İlban… Memesinde gördüğü bir çiziği önemsemedi, 10 yıl boyunca geçiştirdi, hastalık ilerledi, memesi eridi, eve getirilen doktorların da muayene etmesine izin vermedi, artık yürüyemeyecek duruma geldi, halsizleşti, sedye ile hastaneye kaldırıldı ve bir mucizeyi yaşadı.

Kız kardeşini de kanserden kaybeden ve onun tüm süreçlerine tanıklık eden ve tedavi olacağına inancı olmayan Rabia İlban, ilk başlarda reddettiği tedaviye, 4 ay gibi bir sürede yanıt verdi.

İlban, “İyileşmeyi kendimde hissettiğimde hayata başka türlü bakmaya başladım. Umut, hayatı sevme, her şey geri geldi. Sonra bir şeyi daha öğrendim; herkesin hastalığı farklıdır. Herkesin hastalığı kendine göredir. Hiçbir şekilde umutsuz olmamak gerekir. Bunu öğrendim ve ondan sonra hiçbir şeyi reddetmedim. Dr. Özlem Gürkut, ne derse onu yaptım” dedi.

“Ama hastalık ağır ağır ilerliyordu, hissediyordum. Öksürüğüm de artmıştı. Çevrem, arkadaşlarım, ailem doktora gitmem için ısrar ederdi. Ama ben gitmek istemezdim. Son oturduğum koltuktan, on adım ötedeki tuvalete dahi gidemezdim. O kadar kötü… Hastanenin kapısına zorla götürdüler. Sedye ile içeri aldılar.”

“İyileşmeyi kendimde hissettiğimde hayata başka türlü bakmaya başladım. Umut, hayatı sevme, her şey geri geldi. Sonra bir şeyi daha öğrendim; herkesin hastalığı farklıdır. Herkesin hastalığı kendine göredir. Hiçbir şekilde umutsuz olmamak gerekir. Bunu öğrendim ve ondan sonra hiçbir şeyi reddetmedim. Özlem hanım ne derse onu yaptım.”

“Taramalarınızı aksatmayın. Kendinizde en ufak değişiklik gördüğünüz anda doktora gidiniz. ‘Oldum, her şey bitti’ diye de bir şey yok. Kontrollerinizi aksatmayın. Hayat güzel, her şey güzel... Bir de kimseyi kendinizle kıyaslamayın. Herkesin hastalığı farklı, tedavisi farklıdır. Doktorunuza inanın. Her zaman moralinizi yüksek tutunuz.”